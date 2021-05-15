Агата Муцениеце рассказала о травле Крида на шоу «Голос.Дети»

Москва, 15 мая. Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце пожаловалась на «дедовщину», творившуюся на проекте «Голос.Дети» в отношении рэпера Егора Крида.

Актриса в собственном YouTube-шоу «Честный развод» призналась, что чувствовала себе неловко во время съемок музыкальной передачи «Голос.Дети» из-за травли Егора Крида более опытными наставниками и профессиональными музыкантами — певицей Светланой Лободой и рэпером Бастой.

С самого первого дня участие Крида в проекте подверглось критике как со стороны его коллег по судейскому столу, так и среди зрителей. Многие посчитали, что у 26-летнего певца нет достаточного опыта, чтобы обучать детей пению, а Баста подчеркнул, что Крид даже не имеет музыкального образования.

Муцениеце заметила, что каждый съемочный день не обходился без шутки или подкола молодой звезды, что превратилось в настоящий буллинг. Актриса отметила, что ей было неприятно являться частью этого, поэтому она мечтала поскорее закончить съемки проекта.

Однако сам детский «Голос» звезде нравится. Она заявила, что готова отправить на конкурс свою дочь от актера Павла Прилучного, которая обладает, по мнению звезды, уникальным вокалом и артистичностью.

Ранее Муцениеце, которая год назад развелась с актером Палом прилучным, заявила, что даже думать не хочет о новом замужестве, передает сайт 360tv.ru.