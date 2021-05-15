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20:14
Происшествия
Площадь пожара на пилораме в Екатеринбурге увеличилась до 2000 «квадратов»
20:13
Армия
Премьер-министр Израиля проинформировал Байдена о ходе операции в Газе
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России
19:54
Шоу-бизнес
Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу
19:52
Наука
Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
19:50
Политика
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19:44
Политика
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
19:41
Экономика
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Рязанова отказалась от миллиона в шоу Кудрявцевой ради сохранения своей тайны

Шоу-бизнес
Рязанова отказалась от миллиона в шоу Кудрявцевой ради сохранения своей тайны
Кадр из фильма «Долгая дорога»

Москва, 15 мая. Известная актриса Раиса Рязанова приняла участие в шоу «Секрет на миллион». Однако дойдя до финального вопроса стоимостью 1 миллион рублей, она отказалась раскрывать свой секрет.

Героине шоу Леры Кудрявцевой передали конверт, в котором лежала карточка с финальным вопросом. За ответ на него телезвезда должна была получить 1 миллион рублей. Согласно правилам программы, если она не готова делиться тайнами, то должна сжечь конверт над свечкой, которая стоит на столе в студии.

Рязанова ознакомилась с содержанием конверта и решила пойти своим путем. Она отметила, что не станет сжигать бумагу, но и раскрывать тайну не будет.

«Лера, можно нарушить ваш формат? Можно я не буду сжигать, а возьму конверт. Я унесу это с собой. Потому что это слишком дорого, это слишком мое, разглашать не могу, а сжигать жалко. Мне не нужен миллион, мне это дороже», — честно призналась артистка.

Кудрявцева разрешила гостье сохранить секрет. Таким образом, выигрыш Рязановой составил 150 тысяч рублей. Все деньги она предложила направить на благотворительность.

В эфире программы звезда фильма «Москва слезам не верит» рассказала, что купила место на кладбище рядом с единственным сыном. Артистка планирует быть похороненной рядом с ним.

актриса нтв кудрявцева рязанова секрет на миллион
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Все новости / Шоу-бизнес / Рязанова отказалась от миллиона в шоу Кудрявцевой ради сохранения своей тайны
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