Рязанова отказалась от миллиона в шоу Кудрявцевой ради сохранения своей тайны

Москва, 15 мая. Известная актриса Раиса Рязанова приняла участие в шоу «Секрет на миллион». Однако дойдя до финального вопроса стоимостью 1 миллион рублей, она отказалась раскрывать свой секрет.

Героине шоу Леры Кудрявцевой передали конверт, в котором лежала карточка с финальным вопросом. За ответ на него телезвезда должна была получить 1 миллион рублей. Согласно правилам программы, если она не готова делиться тайнами, то должна сжечь конверт над свечкой, которая стоит на столе в студии.

Рязанова ознакомилась с содержанием конверта и решила пойти своим путем. Она отметила, что не станет сжигать бумагу, но и раскрывать тайну не будет.

«Лера, можно нарушить ваш формат? Можно я не буду сжигать, а возьму конверт. Я унесу это с собой. Потому что это слишком дорого, это слишком мое, разглашать не могу, а сжигать жалко. Мне не нужен миллион, мне это дороже», — честно призналась артистка.

Кудрявцева разрешила гостье сохранить секрет. Таким образом, выигрыш Рязановой составил 150 тысяч рублей. Все деньги она предложила направить на благотворительность.

В эфире программы звезда фильма «Москва слезам не верит» рассказала, что купила место на кладбище рядом с единственным сыном. Артистка планирует быть похороненной рядом с ним.