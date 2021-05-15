Экс-министр Украины уверен в проведении досрочных президентских выборов

Киев, 15 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский может объявить досрочные президентские выборы в августе, уверен экс-министр социальной политики страны Андрей Рева.

Как считает бывший министр, это может произойти на 30-летие независимости Украины, о чем говорят все предпосылки.

«По всему видно, что катастрофа в экономике, социальной сфере заставляет его перезагружать все то, что происходит», — высказался Рева.

Экс-глава министерства говорит, что досрочные выборы президента Украины могут назначить уже осенью 2021 года. Зеленский хочет выгодно пожертвовать оставшимися тремя годами президентского срока, чтобы снова выиграть выборы, уверен бывший министр. Таким образом Зеленский может дать себе старт еще на пять лет, заключил Рева.

Ранее помощница госсекретаря США Виктория Нуланд неофициально встретилась с мэром Киева Виталием Кличко в отеле «Хайятт», команда Зеленского восприняла это как «смотрины» на пост нового президента Украины.