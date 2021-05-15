Тайный бизнес украинского политика вскрыл реальные отношения между Москвой и Киевом

«Золотой» бизнес бывшего вице-премьера правительства и экс-депутата Верховной рады Леонида Козаченко, включенного санкционированный список, обнаружили в России. Заслуженный юрист Украины, бывший депутат Рады Владимир Олейник в интервью ФАН заявил, что и другие опальные киевские политики продолжают вести в бизнес в России — бывший и нынешний президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров во время заседания комиссии по вопросам деятельности недропользователей поднял вопрос о характере сотрудничества и ведения переговоров с представителями компаний, которые занимаются добычей золота в регионе. Он указал, что в данной сфере имеется множество проблем. Со слов президента республики, зачастую компании оставляют какой-либо мусор после проведения работ либо ведут бесконтрольную добычу металлов.

Кроме того, стало известно, что компания «Альт-инвест», ведущая золотодобычу в регионе, принадлежит экс-вице-премьеру Украины Леониду Козаченко, который был включен в «санкционный список». Глава Республики Башкортостан подчеркнул, что украинский бизнесмен организовал свою деятельность самым неподобающим образом и наносит огромный ущерб экологии республики, разбрасывая повсюду производственные отходы.

Хабиров отметил, что лицензии на ведение деятельности выдаются федеральным центром, но за республиканскими властями остается право решать все проблемы текущего характера. Руководитель Башкортостана выступил с инициативой о создании ассоциации компаний и комиссии, которая соберет представителей администрации и муниципалитетов для быстрого и эффективного решения проблем. Предполагается, что комиссия начнет работу уже в скором времени.

vk.com / Радий Хабиров

Украинский политик Владимир Олейник в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, что и другие киевские политики, которые на камеру рассказывают об «недружественной» России, продолжают вести бизнес на ее территории.

«Даже те люди, которые сегодня занимают большие должности на Украине, продолжают вести бизнес на территории России. Потому что де-факто РФ не является недружественной страной для Украины. Агрессивная риторика нынешних киевских властей необходима для населения страны. Так, например, бывший президент Украины Петр Порошенко продолжает бизнес в России. Он не только продает свои кондитерские изделия, но и [имеет] цементный завод в Крыму. Сегодня Владимир Зеленский также продолжает продавать свой продукт в России — сериалы «Сваты» и «Папик». Кроме того, Россия занимает третье место по товарообороту с Украиной — 10 млрд долларов в год. А если брать еще и газ, то первое место. Ведь в Киеве российский газ продают как европейский», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Карпухин

Владимир Олейник сообщил и о том, почему тайный бизнес украинского политика вскрыл реальные отношения между Москвой и Киевом. По его словам, Украина и Россия обречены на вечную дружбу, поскольку страны связывают совместная история и родственные связи.

«Леонид Козаченко был вице-премьером еще во времена президента Леонида Кучмы. Все переплетено — родственные отношения, бизнес и так далее. Это как артерии и сосуды. Агрессивная риторика сохраняется только из-за того, что этого хотят США. Если бы не было американского влияния на Украину, то давно уже не было Бендеры и прочей шушеры. Мы обречены на взаимные контакты. Дело в том, что СССР заложил очень серьезную основу для коопераций. Самолеты АН где-то на 65% состояли из комплектующих, которые производились по всему [Советскому] Союзу», — сказал Владимир Олейник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что кандидат политических наук Сергей Марков призвал купировать Украину после слов президента России Владимира Путина об антиподе.