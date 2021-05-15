Российские ученые представили новый препарат для лечения рака мозга

Новосибирск, 15 мая. Новая разработка ученых повышает эффективность лечения глиобластомы. Она считается наиболее агрессивной опухолью мозга.

Специалисты Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова изобрели препарат, способный повышать эффективность лечения нейробластомы на 40%. Об этом сообщает издание kp.ru.

По словам научного сотрудника института Ксении Ковалевой, клетки глиобластомы способны восстанавливаться после химиотерапии. Для эффективного лечения необходимо лишить опухоль способности к регенерации.

В основе препарата лежит вещество дегидроабиетиламин. Он получается из кислоты, содержащейся в живице хвойных деревьев. Второй элемент средства — искусственный адамантан. Сочетание этих двух компонентов и не дает раковым клеткам восстанавливаться после полученных повреждений.

Ранее сообщалось, что новосибирские врачи провели операцию по удалению огромной опухоли груди. Ее диаметр составил около 5 сантиметров.