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20:14
Происшествия
Площадь пожара на пилораме в Екатеринбурге увеличилась до 2000 «квадратов»
20:13
Армия
Премьер-министр Израиля проинформировал Байдена о ходе операции в Газе
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
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Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
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В Ростовском сквере украли ели, посаженные одаренными детьми
19:44
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Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
19:41
Экономика
Новый универсал G70 Shooting Brake представили в Genesis
Все новости

Российские ученые представили новый препарат для лечения рака мозга

Наука
Российские ученые представили новый препарат для лечения рака мозга
pxhere.com

Новосибирск, 15 мая. Новая разработка ученых повышает эффективность лечения глиобластомы. Она считается наиболее агрессивной опухолью мозга.

Специалисты Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова изобрели препарат, способный повышать эффективность лечения нейробластомы на 40%. Об этом сообщает издание kp.ru.

По словам научного сотрудника института Ксении Ковалевой, клетки глиобластомы способны восстанавливаться после химиотерапии. Для эффективного лечения необходимо лишить опухоль способности к регенерации.

В основе препарата лежит вещество дегидроабиетиламин. Он получается из кислоты, содержащейся в живице хвойных деревьев. Второй элемент средства — искусственный адамантан. Сочетание этих двух компонентов и не дает раковым клеткам восстанавливаться после полученных повреждений.

Ранее сообщалось, что новосибирские врачи провели операцию по удалению огромной опухоли груди. Ее диаметр составил около 5 сантиметров.

лечение препарат рак мозга глиобластома
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