Звезда фильма «Москва слезам не верит» рассказала, как попала в аварию

Москва, 15 мая. Именитая актриса Раиса Рязанова в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказала, как однажды попала в серьезное ДТП, закончившееся больницей.

В рамках шоу ведущая спросила у звезды оскароносной киноленты «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой о ее водительском опыте. Артистка призналась, что не считает себя хорошим водителем, подтвердив свои слова воспоминаниями об опасной аварии.

Рязанова поделилась, что в тот злополучный день ехала с дачи в город. Переезжая мост, звезда оказалась в крайнем ряду. Будучи не пристегнутой, она могла погибнуть.

«Я грудью врезаюсь в руль, голова летит в зеркало, остался шрам. Нога соскальзывает под педаль газа, вылезти с трудом вылезла. Тут шишка сразу вздулась, продохнуть не могу, полшеи черная. К врачу пришла, и он надрезал прям по-живому и начал выдавливать. Больно было жутко», — вспомнила актриса.

Однако воспоминания об аварии оказались не самыми тяжелыми для звезды. Главной болью на протяжении полутора лет для Рязановой является смерть ее сына. Наследник умер на 52-м году жизни из-за оторвавшегося тромба.