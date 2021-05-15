Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 1,5 тыс. квадратных метров

Екатеринбург, 15 мая. Площадь возгорания на северо-востоке Екатеринбурга возросла до 1,5 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На улице Учителей загорелось административное здание, внутри которого могут находиться газовые баллоны. Огонь перекинулся на стройматериалы, лежащие на открытой площадке. Прибывшие на место спасатели предупредили об угрозе взрыва и добавили, что пламя может перекинуться на соседние строения, сообщало Федеральное агентство новостей. Неподалеку находится автомобильная заправка.

Жители близлежащих домов выбегают на улицу с вещами. Ситуация усложняется сильным ветром и отсутствием пожарных гидрантов.