Пользователям объяснили, чем обернется принятие новых правил WhatsApp

Москва, 15 мая. Принятие новых правил WhatsApp несет в себе определенные риски. О них рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Новое пользовательское соглашение, которое приняло руководство WhatsApp, связано с желанием Facebook максимально монетизировать всю имеющуюся у компании информацию о клиентах. По мнению Зыкова, в случае ограничения доступа к приложению пользователи не смогут добиться восстановления аккаунта.

«Они изначально предоставляют свои услуги бесплатно… При этом основной товар в этой системе — это сам пользователь. Facebook продает его как товар для рекламодателей», — добавил эксперт.

Большая часть юзеров автоматически примет новую политику конфиденциальности WhatsApp, уверен Зыков. Как подчеркнул эксперт, другие мессенджеры не станут прибегать к таким действиям по отношению к клиентам.

Госдума назвала новую политику конфиденциальности WhatsApp неэтичной. Как сообщалось ранее, относительно изменений в пользовательском соглашении приложения высказался парламентарий Антон Горелкин.