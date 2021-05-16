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16 мая 12:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
Российский список недружественных стран обрадовал и серьезно озадачил болгар
12:36
Политика
Сенатор Рязанский рассказал о плюсах единой платформы управления данными
12:35
Происшествия
Житель Ленобласти задержан за убийство приятеля с помощью пакета и провода
12:35
Общество
Самарцы подписывают петицию против уничтожения исторической части города
12:34
Экономика
Девелоперы нашли новый способ привлечения клиентов в Петербурге
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Как нацпроект «Культура» изменил Башкортостан

Видео
Как нацпроект «Культура» изменил Башкортостан
Федеральное агентство новостей  / 

Жители Башкортостана теперь смогут «грызть гранит науки» и музицировать в современных помещениях. Обновление библиотек, домов культуры и школ искусств произошло в рамках реализации национального проекта «Культура».

Для жителей села Асяново общение с космосом стало не плодом воображения, а реальностью. Местная модельная библиотека попала под программу модернизации, благодаря которой в учреждении появилось компьютерное оборудование и постоянный доступ к Интернету. Новая техника позволила выйти на телемост с космонавтом.

На обновление здания поступило 7,5 миллионов рублей, 2,5 из которых выделило правительство республики. Храм знаний адаптирован для посетителей с ограниченными возможностями. В нем появились необходимые поручни и указатели с азбукой Брайля.

«Самая главная заслуга национального проекта — это то, что регионы, муниципалитеты, сельские населенные пункты получили средства на поддержку муниципальных и сельских домов культуры, создание модельных библиотек, виртуальных концертных залов», — считает заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Благодаря нацпроекту в селе Ябалаково удалось построить дом культуры. Возведение технологичного здания оценивается более чем в 40 миллионов рублей. Теперь жители ближайших населенных пунктов могут разместиться в новом концертном зале на 300 персон, организовать выпускные, банкеты и заниматься самодеятельностью. Также внутри расположена библиотека.

Как нацпроект «Культура» изменил Башкортостан
Федеральное агентство новостей  / 

Кардинальные изменения претерпела и детская школа искусств имени Адигама Искужина в Уфе. Учащиеся теперь смогут исполнять симфонии на концертном рояле и научиться играть на виолончели или саксофоне. В учреждение также закупили национальные инструменты, например, башкирские думбыры и кыл-кубыз.

Местные танцоры будут разминаться в новых зеркальных кабинетах с предусмотренными станками и паркетным покрытием. А для создания яркого шоу в концертном зале обновили звуковое и световое оборудование. Цена вопроса — более 17 миллионов рублей.

Как нацпроект «Культура» изменил Башкортостан
Федеральное агентство новостей  / 

Открытие модельной библиотеки в селе Караидель приурочили к старту культурного форума «Арт-Курултай», который прошел в столице Башкортостана. Мероприятие посетили первые лица республики и представители министерства культуры. На совещаниях политикам удалось обсудить дальнейшую реализацию национального проекта.

«Мы включили новые мероприятия в национальный проект. Это реконструкция детских школ искусств, поддержка творческих деятелей и лучших работников сельских учреждений культуры. Сегодня все выполняется строго в соответствие с теми сроками, которые указаны в наших дорожных картах», — подчеркивает Ольга Ярилова.

уфа башкортостан культура нацпроекты
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