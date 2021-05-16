Как нацпроект «Культура» изменил Башкортостан

Жители Башкортостана теперь смогут «грызть гранит науки» и музицировать в современных помещениях. Обновление библиотек, домов культуры и школ искусств произошло в рамках реализации национального проекта «Культура».

Для жителей села Асяново общение с космосом стало не плодом воображения, а реальностью. Местная модельная библиотека попала под программу модернизации, благодаря которой в учреждении появилось компьютерное оборудование и постоянный доступ к Интернету. Новая техника позволила выйти на телемост с космонавтом.

На обновление здания поступило 7,5 миллионов рублей, 2,5 из которых выделило правительство республики. Храм знаний адаптирован для посетителей с ограниченными возможностями. В нем появились необходимые поручни и указатели с азбукой Брайля.

«Самая главная заслуга национального проекта — это то, что регионы, муниципалитеты, сельские населенные пункты получили средства на поддержку муниципальных и сельских домов культуры, создание модельных библиотек, виртуальных концертных залов», — считает заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Благодаря нацпроекту в селе Ябалаково удалось построить дом культуры. Возведение технологичного здания оценивается более чем в 40 миллионов рублей. Теперь жители ближайших населенных пунктов могут разместиться в новом концертном зале на 300 персон, организовать выпускные, банкеты и заниматься самодеятельностью. Также внутри расположена библиотека.

Федеральное агентство новостей /

Кардинальные изменения претерпела и детская школа искусств имени Адигама Искужина в Уфе. Учащиеся теперь смогут исполнять симфонии на концертном рояле и научиться играть на виолончели или саксофоне. В учреждение также закупили национальные инструменты, например, башкирские думбыры и кыл-кубыз.

Местные танцоры будут разминаться в новых зеркальных кабинетах с предусмотренными станками и паркетным покрытием. А для создания яркого шоу в концертном зале обновили звуковое и световое оборудование. Цена вопроса — более 17 миллионов рублей.

Федеральное агентство новостей /

Открытие модельной библиотеки в селе Караидель приурочили к старту культурного форума «Арт-Курултай», который прошел в столице Башкортостана. Мероприятие посетили первые лица республики и представители министерства культуры. На совещаниях политикам удалось обсудить дальнейшую реализацию национального проекта.