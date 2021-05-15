Айза Долматова объяснила, почему не хочет новых отношений

Москва, 15 мая. Личная жизнь для блогера и телеведущей Айзы Долматовой ушла на второй план. Артистка отметила, что планирует в ближайшее время начать жить для себя и своих детей.

Новую публикацию в социальной сети Instagram блогер решила посвятить своим поклонникам и ответить на самый волнующий вопрос. Айза рассказала, что в настоящее время она не в отношениях и не планирует их начинать. Она начала писать книгу и решила сохранить сексуальную энергию, чтобы направить ее в текст.

«Я не в отношениях! Я не планирую тонуть в любви! Я свободная с детьми. Я хочу побыть одна! Хочу познакомиться с собой! Я пишу книгу и выбрала путь сохранения сексуальной энергии. Я полна идей, планов, проектов и мечт! И если вам не нравится мое лицо, мои мысли, мои видео и фото, я безумно прошу вас оставить свое мнение при себе!» — объяснила звезда, почему не хочет новых отношений.

Артистка впервые призналась, что ей не нравится быть медийной личностью из-за повышенного внимания. Но больше всего ее расстраивает, что публика не принимает перемены в своих кумирах, поэтому многие остаются заложниками своего образа.

Последним возлюбленным Долматовой был музыкант Олег Майами. После расставания с ним блогер неоднократно рыдала на камеру, но позже успокоилась и даже пожелала счастья певцу.