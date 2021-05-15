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20:14
Происшествия
Площадь пожара на пилораме в Екатеринбурге увеличилась до 2000 «квадратов»
20:13
Армия
Премьер-министр Израиля проинформировал Байдена о ходе операции в Газе
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России
19:54
Шоу-бизнес
Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу
19:52
Наука
Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
19:50
Политика
Пушков пристыдил Чубайса за слова о ненависти к советской власти
19:49
Шоу-бизнес
Раиса Рязанова высказалась об эпатажной свадьбе Собчак и Богомолова
19:46
Общество
В Ростовском сквере украли ели, посаженные одаренными детьми
19:44
Политика
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
19:41
Экономика
Новый универсал G70 Shooting Brake представили в Genesis
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Айза Долматова объяснила, почему не хочет новых отношений

  /   Обновлено: 15 мая 2021 19:16
Шоу-бизнес
Айза Долматова объяснила, почему не хочет новых отношений
instagram.com  /  @aizalovesam

Москва, 15 мая. Личная жизнь для блогера и телеведущей Айзы Долматовой ушла на второй план. Артистка отметила, что планирует в ближайшее время начать жить для себя и своих детей.

Новую публикацию в социальной сети Instagram блогер решила посвятить своим поклонникам и ответить на самый волнующий вопрос. Айза рассказала, что в настоящее время она не в отношениях и не планирует их начинать. Она начала писать книгу и решила сохранить сексуальную энергию, чтобы направить ее в текст.

«Я не в отношениях! Я не планирую тонуть в любви! Я свободная с детьми. Я хочу побыть одна! Хочу познакомиться с собой! Я пишу книгу и выбрала путь сохранения сексуальной энергии. Я полна идей, планов, проектов и мечт! И если вам не нравится мое лицо, мои мысли, мои видео и фото, я безумно прошу вас оставить свое мнение при себе!» — объяснила звезда, почему не хочет новых отношений.

Артистка впервые призналась, что ей не нравится быть медийной личностью из-за повышенного внимания. Но больше всего ее расстраивает, что публика не принимает перемены в своих кумирах, поэтому многие остаются заложниками своего образа.

Последним возлюбленным Долматовой был музыкант Олег Майами. После расставания с ним блогер неоднократно рыдала на камеру, но позже успокоилась и даже пожелала счастья певцу.

отношения блогер айза
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Все новости / Шоу-бизнес / Айза Долматова объяснила, почему не хочет новых отношений
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