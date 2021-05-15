Гендерно-нейтральный человек занял пост мэра в британском Уэльсе

Лондон, 15 мая. Отрицающий гендерную принадлежность житель Уэльса Оуэн Хуркум стал мэром города Бангор. Молодой человек является первым небинарным чиновником в этой части Великобритании.

23-летний Хуркум не считает себя мужчиной или женщиной. Новый мэр Бангора просит называть себя «они». Градоначальник стал самым молодым главой города в истории Уэльса. Ранее Хуркум работал советником мэра и его заместителем.

Британец намерен бороться за права таких же небинарных людей, как «они», передает BBC. Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, что рад поместить флаг трансгендеров на здание службы.

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна Мария ранее попросила называть себя Сергеем. Наследница артиста написала о своем новом имени и гендере в соцсетях.