Технологические компании могут пострадать из-за растущей инфляции в США

Вашингтон, 15 мая. Статистика по росту инфляции в США привлекла широкое внимание общественности из-за возможных последствий для IT-участников рынка.

Главный американский финансовый регулятор, которым является Федеральная резервная система, постоянно говорит о том, что нынешняя инфляция, фиксируемая в США, лишь временно повысилась. Однако не все согласны с мнением Федрезерва и полагают, что рост инфляции — первый сигнал, сообщающий о надвигающейся на технологический сектор угрозе.

Некоторые аналитики, как пишет «Эксперт», ожидают бурного роста цен, который невозможно будет регулировать. Они считают, что повышение уровня инфляции в Соединенных Штатах не является локальным и временным. Так, она достигла 4,2% — исторический максимум за последние 12 лет.

IT-сфера в данный момент находится под прессом потенциального кризиса. Очевидно, что гиганты вроде Apple, Google, Microsoft или Amazon смогут пережить бурю, однако специалисты скептически относятся к будущему акций более малых компаний.

Пандемия поспособствовала активному росту уровня заработных плат на территории Российской Федерации в секторе, так как на отечественном рынке IT образовался серьезный дисбаланс предложения и спроса.