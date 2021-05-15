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15 мая 20:14
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новостей
20:14
Происшествия
Площадь пожара на пилораме в Екатеринбурге увеличилась до 2000 «квадратов»
20:13
Армия
Премьер-министр Израиля проинформировал Байдена о ходе операции в Газе
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России
19:54
Шоу-бизнес
Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу
19:52
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Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
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19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
19:41
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Раиса Рязанова рассказала о романе с женатым мужчиной

Шоу-бизнес
Раиса Рязанова рассказала о романе с женатым мужчиной
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 15 мая. Звезда картины «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова откровенно рассказала о своей личной жизни в студии программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Рязанова была замужем за актером Юрием Перовым. В браке у пары родился сын Данила. Во время съемок одного из фильмов между актрисой и режиссером, имя которого артистка никогда не раскрывает, пробежала искра. У них завязался роман, хотя у мужчины была своя семья, которую он оставлять не собирался.

Перов любил Рязанову и дал ей время подумать, хочет ли она сохранить их брак, но актриса отказалась. Она осознала, что роль жены ей не подходит.

«Я как-то рано поняла, какой женой надо быть. А я такой женой быть не могла. Нутро говорило: «Ну не твое это»», — поделилась откровением Рязанова.

У актрисы, пережившей смерть сына, из близких кровных родственников остался только внук. Однако Рязанова, возможно, в скором времени обзаведется сестрой. Журналисты НТВ нашли женщину, которая считает себя родственницей артистки.

актриса роман рязанова
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