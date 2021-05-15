Раиса Рязанова рассказала о романе с женатым мужчиной

Москва, 15 мая. Звезда картины «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова откровенно рассказала о своей личной жизни в студии программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Рязанова была замужем за актером Юрием Перовым. В браке у пары родился сын Данила. Во время съемок одного из фильмов между актрисой и режиссером, имя которого артистка никогда не раскрывает, пробежала искра. У них завязался роман, хотя у мужчины была своя семья, которую он оставлять не собирался.

Перов любил Рязанову и дал ей время подумать, хочет ли она сохранить их брак, но актриса отказалась. Она осознала, что роль жены ей не подходит.

«Я как-то рано поняла, какой женой надо быть. А я такой женой быть не могла. Нутро говорило: «Ну не твое это»», — поделилась откровением Рязанова.

У актрисы, пережившей смерть сына, из близких кровных родственников остался только внук. Однако Рязанова, возможно, в скором времени обзаведется сестрой. Журналисты НТВ нашли женщину, которая считает себя родственницей артистки.