Компания Toyota придумала способ защиты клиентов от воровства катализаторов

Токио, 15 мая. Японский производитель Toyota разработал новый метод борьбы с кражей каталитических нейтрализаторов. Корпорация тайно отметила более 100 тысяч деталей невидимой маркировкой.

Впоследствии маркировка поможет определить, на каком именно автомобиле была установлена ​​украденная деталь. Благодаря этому, полиция сможет бороться с организованной преступностью. Соответствующая технология будет запущена только на рынке Великобритании, однако — в случае успеха — нововведение можно будет распространить на другие страны.

Представители организации отметили, что незаметная маркировка катализаторов предлагается не для новых транспортных средств, а для ранее выпущенных. Любой желающий автолюбитель может бесплатно посетить дилера Toyota и поставить отметку на машине. Уточняется, что в последние годы участились кражи деталей в крупных странах. Это связано с подорожанием содержащихся в катализаторах драгоценных металлов — палладия и родия.

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