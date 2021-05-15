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20:14
Происшествия
Площадь пожара на пилораме в Екатеринбурге увеличилась до 2000 «квадратов»
20:13
Армия
Премьер-министр Израиля проинформировал Байдена о ходе операции в Газе
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России
19:54
Шоу-бизнес
Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу
19:52
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Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
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19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
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Экономика
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Рязанова рассказала, кто помог ей пережить смерть единственного сына

Шоу-бизнес
Рязанова рассказала, кто помог ей пережить смерть единственного сына
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 15 мая. Смерть единственного сына Данилы стала настоящим ударом для актрисы Раисы Рязановой. Звезда рассказала, как ей удалось пережить эту тяжелую утрату.

Оказалось, настоящей поддержкой для артистки стал друг Александр Мохов, который был рядом с ней на протяжении всей жизни. Когда звезда фильма «Москва слезам не верит» похоронила наследника, она не понимала, как ей дальше жить и что теперь делать. В этот момент и появился артист, который оказал колоссальную помощь — предложил жить вместе.

В студии программы «Секрет на миллион» Рязанова рассказала, что после смерти сына она практически не оставалась одна. С ней всегда были его друзья и коллеги.

«Меня быстренько окружили люди, в том числе Данькины одноклассники и коллеги по театру, звонили почти каждый день. Саша Мохов с женой: «Раиса Ивановна поехали к нам жить, продолжать жить». У них был маленький сын. Не давали сидеть, задуматься», — рассказала артистка.

В доме Мохова она прожила месяц, после чего вернулась к себе в квартиру. Благодаря заботе и поддержке друга, Рязанова смогла преодолеть этот этап и продолжить жить.

Несмотря на то, что с момента похорон сына прошло полтора года, артистке до сих пор сложно вспоминать это без слез. Ведущей шоу Лере Кудрявцевой она рассказала, что в ее доме стоит портрет покойного, к которому она всегда кладет свежие цветы.

нтв мохов рязанова секрет на миллион
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