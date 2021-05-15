Рязанова рассказала, кто помог ей пережить смерть единственного сына

Москва, 15 мая. Смерть единственного сына Данилы стала настоящим ударом для актрисы Раисы Рязановой. Звезда рассказала, как ей удалось пережить эту тяжелую утрату.

Оказалось, настоящей поддержкой для артистки стал друг Александр Мохов, который был рядом с ней на протяжении всей жизни. Когда звезда фильма «Москва слезам не верит» похоронила наследника, она не понимала, как ей дальше жить и что теперь делать. В этот момент и появился артист, который оказал колоссальную помощь — предложил жить вместе.

В студии программы «Секрет на миллион» Рязанова рассказала, что после смерти сына она практически не оставалась одна. С ней всегда были его друзья и коллеги.

«Меня быстренько окружили люди, в том числе Данькины одноклассники и коллеги по театру, звонили почти каждый день. Саша Мохов с женой: «Раиса Ивановна поехали к нам жить, продолжать жить». У них был маленький сын. Не давали сидеть, задуматься», — рассказала артистка.

В доме Мохова она прожила месяц, после чего вернулась к себе в квартиру. Благодаря заботе и поддержке друга, Рязанова смогла преодолеть этот этап и продолжить жить.

Несмотря на то, что с момента похорон сына прошло полтора года, артистке до сих пор сложно вспоминать это без слез. Ведущей шоу Лере Кудрявцевой она рассказала, что в ее доме стоит портрет покойного, к которому она всегда кладет свежие цветы.