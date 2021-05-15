Разработка ученых из Сингапура позволит управлять хищными растениями

Сингапур, 15 мая. Управлять поведением плотоядного растения можно с помощью сигналов смартфона. Такой способ разработали специалисты из Сингапура.

Метод управления растением венерина мухоловка продемонстрировал эксперт Луо Йифей из сингапурского Технологического университета Наньянга. Сигналы поступали к мельчайшим электродам, установленным на растении, и заставляли его закрываться. Кроме того, ученые прикрепили ловушку растения к руке робота и осуществляли управление с помощью сигналов — рука производила хватательные движения.

Специалисты надеются, что с помощью разработки можно будет фиксировать сигналы растений о болезнях и природных аномалиях. Кроме того, биосенсоры могут помочь в борьбе с загрязнением окружающей среды.

Ранее биолог перечислил растения, способные эффективно увлажнять воздух. Директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб считает, что такую функцию могут выполнять все растения с большими листьями.