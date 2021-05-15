Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном

Москва, 15 мая. Актриса Раиса Рязанова в студии программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ заявила, что хочет быть похороненной рядом с сыном и уже приобрела участок на кладбище.

Народную артистку России, звезду советского фильма «Москва слезам не верит» похоронят на Троекуровском кладбище рядом с сыном Данилой Перовым, который скончался в 2020 году на 52-м году жизни. Он тоже был актером, окончил Школу-студию МХАТ в 1989 году. Сын Раисы Рязановой умер в агонии, заболев тяжелой формой простуды.

Раиса Рязанова и ее невестка Алена выбрали фото на памятник Перову, коллеги сына актрисы финансово помогли с организацией траурной церемонии. По словам артистки, монумент на могилу обошелся в два миллиона рублей.

Вдова Данилы Перова Алена тяжело переживала смерть супруга, но она каждый раз вспоминает, что его матери приходится еще сложнее.

Одним из самых скандальных выпусков программы «Секрет на миллион» стал эпизод с участием актрисы Елены Прокловой, в котором она рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах со стороны известного актера, чье имя она решила не предавать огласке.