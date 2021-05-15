Наглотавшегося дыма кота спасли на пожаре в Иркутске

Иркутск, 15 мая. Спасатели откачали на пожаре в Иркутске наглотавшегося дыма кота. Сначала пожарные вызволили хозяина горевшей квартиры, а затем помогли питомцу.

Пьяный мужчина уснул с сигаретой на диване: он чуть не сгорел сам и не оставил соседей без жилья. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области Андрей Шутов.

«Когда тушили, под тем самым горящим диваном обнаружили черного кота. Как говорится, «без признаков жизни», потому что тот наглотался дыма», — поделились подробностями спасатели в беседе с «Комсомольской правдой».

Pr Scr instagram.com / @irk38mchs

Но все-таки спасатели решили попытаться откачать животное. Благодаря их слаженным действиям хвостатого удалось буквально «вытащить с того света».

Ранее пожарные в Тверской области спасли людей из горящей квартиры. К тушению привлекли 11 сотрудников личного состава МЧС и четыре единицы техники.