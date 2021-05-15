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15 мая 20:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России
19:54
Шоу-бизнес
Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу
19:52
Наука
Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
19:50
Политика
Пушков пристыдил Чубайса за слова о ненависти к советской власти
19:49
Шоу-бизнес
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19:46
Общество
В Ростовском сквере украли ели, посаженные одаренными детьми
19:44
Политика
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
19:41
Экономика
Новый универсал G70 Shooting Brake представили в Genesis
19:41
Армия
Авиация Израиля разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС
19:38
Экономика
Компания Colonial Pipeline вернулась в штатный режим работы
Все новости

Наглотавшегося дыма кота спасли на пожаре в Иркутске

  /   Обновлено: 15 мая 2021 18:57
Общество
Наглотавшегося дыма кота спасли на пожаре в Иркутске
pixabay.com

Иркутск, 15 мая. Спасатели откачали на пожаре в Иркутске наглотавшегося дыма кота. Сначала пожарные вызволили хозяина горевшей квартиры, а затем помогли питомцу.

Пьяный мужчина уснул с сигаретой на диване: он чуть не сгорел сам и не оставил соседей без жилья. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области Андрей Шутов.

«Когда тушили, под тем самым горящим диваном обнаружили черного кота. Как говорится, «без признаков жизни», потому что тот наглотался дыма», — поделились подробностями спасатели в беседе с «Комсомольской правдой».

Наглотавшегося дыма кота спасли на пожаре в Иркутске
Pr Scr instagram.com  / @irk38mchs

Но все-таки спасатели решили попытаться откачать животное. Благодаря их слаженным действиям хвостатого удалось буквально «вытащить с того света».

Ранее пожарные в Тверской области спасли людей из горящей квартиры. К тушению привлекли 11 сотрудников личного состава МЧС и четыре единицы техники.

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