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15 мая 20:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:14
Происшествия
Площадь пожара на пилораме в Екатеринбурге увеличилась до 2000 «квадратов»
20:13
Армия
Премьер-министр Израиля проинформировал Байдена о ходе операции в Газе
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России
19:54
Шоу-бизнес
Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу
19:52
Наука
Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
19:50
Политика
Пушков пристыдил Чубайса за слова о ненависти к советской власти
19:49
Шоу-бизнес
Раиса Рязанова высказалась об эпатажной свадьбе Собчак и Богомолова
19:46
Общество
В Ростовском сквере украли ели, посаженные одаренными детьми
19:44
Политика
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
19:41
Экономика
Новый универсал G70 Shooting Brake представили в Genesis
Все новости

Израненного ягдтерьера бросили на голодную смерть в нижегородском лесу

Общество
Израненного ягдтерьера бросили на голодную смерть в нижегородском лесу
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Нижний Новгород, 15 мая. Собаку, привязанную к дереву, нашли в Краснобаковском районе. На шее измученного голодом пса замечены раны.

Пост о человеческой жестокости появился в одном из нижегородских пабликов «ВКонтакте». Прохожие нашли исхудавшего пса в лесу и спасли его от мучительной смерти.

Кинолог Евгений опознал на фото ягдтерьера. Породу вывели в Германии в первой половине прошлого века специально для уничтожения крыс на фермах.

«Не нужно забывать, что этот пес — охотник. Не каждый с ним может найти «общий язык». Как и в случае с овчаркой, одному с ней легко удается подружиться, другому даже удерживать ее тяжело. Ягдтерьер может агрессивно реагировать на животных — наброситься на собаку или кошку», — рассказал корреспонденту ФАН об особенности поведения породы кинолог.

Израненного ягдтерьера бросили на голодную смерть в нижегородском лесу
Pr Scr vk.com  / Нижний Новгород

Видимо, именно характер животного стал причиной жестокого поведения его владельцев. На шее пса «на память от добрых хозяев» остались раны. За жестокое обращение нижегородским живодерам может грозить реальный срок по ст. 245 Уголовного кодекса.

«Если это первая часть статьи, то преступникам могут назначить наказание в виде лишения свободы до трех лет. Если будет доказан квалифицированный состав, то им может грозить до пяти лет. Под вторую часть попадают такие преступления, когда над животным издевалась группа лиц, либо делалось это в присутствии малолетнего ребенка, а также в случае, когда демонстрировали фото или видео с издевательствами в Сети», — ФАН о возможной участи живодеров юрист Анатолий Абелов.

Ранее ФАН писал, что в Мордовии осужденный за мошенничество бизнесмен занялся «отловом» бездомных собак. Попавшие в его автомобиль животные «пропадают» по дороге в приют.

россия нижегородская область
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