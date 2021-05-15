Израненного ягдтерьера бросили на голодную смерть в нижегородском лесу

Нижний Новгород, 15 мая. Собаку, привязанную к дереву, нашли в Краснобаковском районе. На шее измученного голодом пса замечены раны.

Пост о человеческой жестокости появился в одном из нижегородских пабликов «ВКонтакте». Прохожие нашли исхудавшего пса в лесу и спасли его от мучительной смерти.

Кинолог Евгений опознал на фото ягдтерьера. Породу вывели в Германии в первой половине прошлого века специально для уничтожения крыс на фермах.

«Не нужно забывать, что этот пес — охотник. Не каждый с ним может найти «общий язык». Как и в случае с овчаркой, одному с ней легко удается подружиться, другому даже удерживать ее тяжело. Ягдтерьер может агрессивно реагировать на животных — наброситься на собаку или кошку», — рассказал корреспонденту ФАН об особенности поведения породы кинолог.

Pr Scr vk.com / Нижний Новгород

Видимо, именно характер животного стал причиной жестокого поведения его владельцев. На шее пса «на память от добрых хозяев» остались раны. За жестокое обращение нижегородским живодерам может грозить реальный срок по ст. 245 Уголовного кодекса.

«Если это первая часть статьи, то преступникам могут назначить наказание в виде лишения свободы до трех лет. Если будет доказан квалифицированный состав, то им может грозить до пяти лет. Под вторую часть попадают такие преступления, когда над животным издевалась группа лиц, либо делалось это в присутствии малолетнего ребенка, а также в случае, когда демонстрировали фото или видео с издевательствами в Сети», — ФАН о возможной участи живодеров юрист Анатолий Абелов.

Ранее ФАН писал, что в Мордовии осужденный за мошенничество бизнесмен занялся «отловом» бездомных собак. Попавшие в его автомобиль животные «пропадают» по дороге в приют.