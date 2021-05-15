Генетик Ковас объяснила, в каких семьях появляются двойняшки

Москва, 15 мая. Условия, которые могут повлиять на рождение близнецов и двойняшек, назвала российский генетик Юлия Ковас. Ученые до сих пор разбираются в этом вопросе.

Согласно заявлению специалиста, на появление на свет близнецов может воздействовать окружающая среда. По словам Ковас, на это явление также оказывает влияние наследственность родителей.

Если в роду уже были дизиготные близнецы, то у их потомков появление двойняшек существенно повышается, подчеркнула Ковас. Как уточнила эксперт, в основном дизиготная схожесть прослеживается по материнской линии, однако такие гены дочерям могут передавать и отцы. Несмотря на эти знания, ученые до сих пор пытаются установить точную причину рождения близнецов.

Генетики изучили влияние радиации на генетические мутации «детей Чернобыля». Как сообщалось ранее, соответствующую работу проделали специалисты из США.