Москва, 15 мая. Политолог Леонид Крутаков уверен, что внешние силы используют Украину, чтобы лишить связи с Россией.

Как считает эксперт, Украину хотят лишить исторических шансов и возможностей. Все антироссийские выпады Киева это проект, но не украинский, уверен Крутаков. По его словам, Киев попросту используют в антироссийском ключе.

«Не пустят Украину обратно за стол к большим дядям с сигарами и виски, только и всего», — цитирует политолога «НьюИнформ».

Крутаков уверен, что именно поэтому президент России Владимир Путин становится жестче в высказываниях про Украину, так как политическая элита начинает понимать, что «обратно» вернуться уже не получится.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев может предложить России обмен главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на осужденных в РФ граждан страны.