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15 мая 20:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России
19:54
Шоу-бизнес
Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу
19:52
Наука
Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
19:50
Политика
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19:49
Шоу-бизнес
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19:46
Общество
В Ростовском сквере украли ели, посаженные одаренными детьми
19:44
Политика
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
19:41
Экономика
Новый универсал G70 Shooting Brake представили в Genesis
19:41
Армия
Авиация Израиля разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС
19:38
Экономика
Компания Colonial Pipeline вернулась в штатный режим работы
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В ДНР обвинили ВСУ в размещении танка и зенитной установки в жилых районах Донбасса

Армия
В ДНР обвинили ВСУ в размещении танка и зенитной установки в жилых районах Донбасса
wikipedia.org  /  Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Донецк, 15 мая. Вооруженные силы Украины перебросили танк и зенитную установку к домам в населенных пунктах Красноармейск и Новоигнатовка в Донбассе.

По улице Вербицкого было зафиксировано нахождение танка Т-64, а в жилом районе населенного пункта Новоигнатовка бойцы ВСУ пытались замаскировать зенитную установку. К тому же 15 мая зафиксированы уже три нарушения режима перемирия, заявили в Народной милиции ДНР.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины осуществили обстрелы с использованием гранатометов и стрелкового оружия, также было выпущено семь мин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ с особым цинизмом наносят удары по важным объектам в Донбассе.

Также недавно эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский назвал единственного игрока, способного раз и навсегда покончить с войной в Донбассе, передает издание «Царьград».

украина днр всу донбасс
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Все новости / Армия / В ДНР обвинили ВСУ в размещении танка и зенитной установки в жилых районах Донбасса
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