Донецк, 15 мая. Вооруженные силы Украины перебросили танк и зенитную установку к домам в населенных пунктах Красноармейск и Новоигнатовка в Донбассе.

По улице Вербицкого было зафиксировано нахождение танка Т-64, а в жилом районе населенного пункта Новоигнатовка бойцы ВСУ пытались замаскировать зенитную установку. К тому же 15 мая зафиксированы уже три нарушения режима перемирия, заявили в Народной милиции ДНР.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины осуществили обстрелы с использованием гранатометов и стрелкового оружия, также было выпущено семь мин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ с особым цинизмом наносят удары по важным объектам в Донбассе.

Также недавно эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский назвал единственного игрока, способного раз и навсегда покончить с войной в Донбассе, передает издание «Царьград».