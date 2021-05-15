В Нью-Йорке родители подали в суд на мэра города и требуют открытия школ

Нью-Йорк, 15 мая. Несколько десятков родителей подали в суд на мэра Нью-Йорка Билла де Блазио и потребовали открытия всех государственных школ. В иске говорится, что принятые в начале пандемии COVID-19 меры, уже не актуальны, и что их нужно отменить. Сообщает портал Gothamist.

NYC Parents Sue Mayor For A Full Reopening Of Schoolshttps://t.co/1AcFgIaMrf — Gothamist (@Gothamist) April 14, 2021

В документе, который отправили активисты в Верховный суд штата, говорится, что действующие ограничения лишают «учащихся школ их конституционного права на полноценное образование». По словам родителей, дистанционное образование негативно сказывается на психике некоторых детей, доводя их до «депрессии и в редких случаях самоубийства».

«При личной встрече с преподавателями они кажутся энергичными и вдохновленными. В те дни, когда дети учатся удаленно, они выглядят остекленевшими, как зомби», — рассказала одна из участниц инициативной группы Наталья Мурахвер.

Родители просят штат ослабить ограничения, к примеру, такие как закрытие школ после обнаружения двух случаев заболевания COVID-19.

Член профсоюза учителей, преподаватель английского Аарон Бенуа отверг претензию, что педагоги не хотят возвращаться в школы. По его мнению, это происходит потому, что пока многие родители по разным причинам не пускают своих детей в образовательные учреждения.

«Большинство учителей хотят быть в классе. Дело в том, что до сих пор существует большое количество семей, не имеющих доступа к вакцине или не решающихся принять ее. Пустые классы в моей школе свидетельствуют об этом», — отметил Бенуа.

Ситуация с COVID-19 в Нью-Йорке

На 15 мая в Нью-Йорке официально зафиксировано более двух миллионов случаев заражения коронавирусом. Число смертей составляет 52, 9 тысяч, и это 2,54% от всех заболевших. От общего количества населения в 8,4 млн обе дозы вакцины получили 3,6 млн человек. Между тем большинство жителей Нью-Йорка продолжают носить маски, несмотря на заявление президента США Джо Байдена, что на улице можно теперь находиться без них.