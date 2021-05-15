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15 мая 20:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России
19:54
Шоу-бизнес
Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу
19:52
Наука
Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
19:50
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19:46
Общество
В Ростовском сквере украли ели, посаженные одаренными детьми
19:44
Политика
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
19:41
Экономика
Новый универсал G70 Shooting Brake представили в Genesis
19:41
Армия
Авиация Израиля разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС
19:38
Экономика
Компания Colonial Pipeline вернулась в штатный режим работы
Все новости

В Нью-Йорке родители подали в суд на мэра города и требуют открытия школ

Весь мир
В Нью-Йорке родители подали в суд на мэра города и требуют открытия школ
pixabay.com  /  Swati Yadav

Нью-Йорк, 15 мая. Несколько десятков родителей подали в суд на мэра Нью-Йорка Билла де Блазио и потребовали открытия всех государственных школ. В иске говорится, что принятые в начале пандемии COVID-19 меры, уже не актуальны, и что их нужно отменить. Сообщает портал Gothamist.

В документе, который отправили активисты в Верховный суд штата, говорится, что действующие ограничения лишают «учащихся школ их конституционного права на полноценное образование». По словам родителей, дистанционное образование негативно сказывается на психике некоторых детей, доводя их до «депрессии и в редких случаях самоубийства».

«При личной встрече с преподавателями они кажутся энергичными и вдохновленными. В те дни, когда дети учатся удаленно, они выглядят остекленевшими, как зомби», — рассказала одна из участниц инициативной группы Наталья Мурахвер.

Родители просят штат ослабить ограничения, к примеру, такие как закрытие школ после обнаружения двух случаев заболевания COVID-19.

Член профсоюза учителей, преподаватель английского Аарон Бенуа отверг претензию, что педагоги не хотят возвращаться в школы. По его мнению, это происходит потому, что пока многие родители по разным причинам не пускают своих детей в образовательные учреждения.

«Большинство учителей хотят быть в классе. Дело в том, что до сих пор существует большое количество семей, не имеющих доступа к вакцине или не решающихся принять ее. Пустые классы в моей школе свидетельствуют об этом», — отметил Бенуа.

Ситуация с COVID-19 в Нью-Йорке

На 15 мая в Нью-Йорке официально зафиксировано более двух миллионов случаев заражения коронавирусом. Число смертей составляет 52, 9 тысяч, и это 2,54% от всех заболевших. От общего количества населения в 8,4 млн обе дозы вакцины получили 3,6 млн человек. Между тем большинство жителей Нью-Йорка продолжают носить маски, несмотря на заявление президента США Джо Байдена, что на улице можно теперь находиться без них.

сша нью-йорк школы
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Все новости / Весь мир / В Нью-Йорке родители подали в суд на мэра города и требуют открытия школ
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