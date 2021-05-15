Ученые нашли под дном Азовского моря запасы пресной воды

Севастополь, 15 мая. Летом в Азовском море начнутся работы по добыче пресной воды из подводных рек. Новые скважины позволят решить проблему водоснабжения Крымского полуострова.

Отмечается, что по самым приблизительным оценкам объем пресных вод составляет от нескольких кубических км до 10 и более. Разведка запасов пресных вод на дне Азовского моря велась еще в советский период и недавно она была возобновлена. Сейчас основной задачей является определить качество воды, ее минерализацию и объем.

Некоторое время назад два судна Росгеологии вошли в акваторию для проведения геофизических работ, разведки и бурения. Эти действия позволят точно установить запасы пресных вод.

Обычно величина подруслового стока составляет 25-30% от поверхностного речного. Сток Дона и Кубани в Азовское море дает в сумме около 35 кубических км в год, соответственно подрусловой поток может достигать 6-9 кубических км в год.

Исследования дадут представление о мощности потока пресной воды и покажут, может ли он противостоять напору соленых морских вод. Согласно существующим правилам месторождение подземных вод рассчитывается на эксплуатацию в течении 25 лет. В этом случае проект будет рентабельным и сможет обеспечить Крым пресной водой.

Ранее итальянские журналисты рассказали о новом способе преодоления водной блокады в Крыму.