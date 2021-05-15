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15 мая 20:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
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19:54
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19:50
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Шоу-бизнес
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19:46
Общество
В Ростовском сквере украли ели, посаженные одаренными детьми
19:44
Политика
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
19:41
Экономика
Новый универсал G70 Shooting Brake представили в Genesis
19:41
Армия
Авиация Израиля разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС
19:38
Экономика
Компания Colonial Pipeline вернулась в штатный режим работы
Все новости

Ученые нашли под дном Азовского моря запасы пресной воды

Наука
Ученые нашли под дном Азовского моря запасы пресной воды
wikipedia.org  /  Валерий Дед / CC BY 3.0

Севастополь, 15 мая. Летом в Азовском море начнутся работы по добыче пресной воды из подводных рек. Новые скважины позволят решить проблему водоснабжения Крымского полуострова.

Отмечается, что по самым приблизительным оценкам объем пресных вод составляет от нескольких кубических км до 10 и более. Разведка запасов пресных вод на дне Азовского моря велась еще в советский период и недавно она была возобновлена. Сейчас основной задачей является определить качество воды, ее минерализацию и объем.

Некоторое время назад два судна Росгеологии вошли в акваторию для проведения геофизических работ, разведки и бурения. Эти действия позволят точно установить запасы пресных вод.

Обычно величина подруслового стока составляет 25-30% от поверхностного речного. Сток Дона и Кубани в Азовское море дает в сумме около 35 кубических км в год, соответственно подрусловой поток может достигать 6-9 кубических км в год.

Исследования дадут представление о мощности потока пресной воды и покажут, может ли он противостоять напору соленых морских вод. Согласно существующим правилам месторождение подземных вод рассчитывается на эксплуатацию в течении 25 лет. В этом случае проект будет рентабельным и сможет обеспечить Крым пресной водой.

Ранее итальянские журналисты рассказали о новом способе преодоления водной блокады в Крыму.

крым азовское море подземные воды
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