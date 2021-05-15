В Ростовском сквере украли ели, посаженные одаренными детьми

Ростов-на-Дону, 15 мая. Ночью в Донской столице произошел неприятный инцидент, который не оставил равнодушных. В парке им. Чуковского выкопали ели, посаженные одаренными детьми.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко пояснил в своем инстаграм-аккаунте, что было украдено 7 деревьев.

«В весенний День древонасаждений победители и призеры региональных и всероссийских олимпиад заложили аллею из 14 елей. Саженцы семьи приобретали за свой счет, и у каждого деревца есть именная табличка ребенка, который вложил в него душу», — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Он также заверил, что осенью районные городские службы на этом месте посадят новые деревья, чтобы сохранить память о школьных победах и сделать сквер краше.

Добавим, что после пропажи деревьев администрация Октябрьского района подала заявление в полицию, пока злоумышленники не найдены.

Ранее ФАН сообщал, что в Донской столице задержали банду гастролеров из Карачаево-Черкессии. Компания промышляла разбоями и грабежами.