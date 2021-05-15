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15 мая 20:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:11
Политика
Сильный ветер в Москве «переименовал» Госдуму
20:11
Технологии
Новая модель наушников Apple AirPods выйдет 18 мая
20:11
Экономика
Расчет проекта по возведению газопровода в Заполярье подготовят к 15 июня
20:10
Общество
Фестиваль воздушных шаров открыл курортный сезон в Анапе
20:09
Общество
Более 100 деревьев высадили у «Сестрорецкого рубежа» в ходе акции «Сад памяти»
20:04
Шоу-бизнес
Борющаяся с болезнью Татьяна Лазарева высказалась об изменах
20:00
Экономика
ЕС решил изменить правила торговли с РФ через экологическую повестку
20:00
Общество
Виртуальный парад Победы: как киберспорт объединил Россию и Украину
19:56
Происшествия
Двое мужчин разбились после неудачного прыжка с парашютом в Москве
19:54
Политика
Пресс-секретарь посольства США в Москве назвала «честью» свою работу в России
19:54
Шоу-бизнес
Жириновский призвал Урганта строить дороги после закрытия вечернего шоу
19:52
Наука
Древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли
19:50
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19:49
Шоу-бизнес
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19:46
Общество
В Ростовском сквере украли ели, посаженные одаренными детьми
19:44
Политика
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
19:43
Политика
Украина остро почувствовала снижение объемов транзита российского газа
19:41
Экономика
Новый универсал G70 Shooting Brake представили в Genesis
19:41
Армия
Авиация Израиля разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС
19:38
Экономика
Компания Colonial Pipeline вернулась в штатный режим работы
Все новости

В Ростовском сквере украли ели, посаженные одаренными детьми

Общество
В Ростовском сквере украли ели, посаженные одаренными детьми
Инстаграмм сити-менеджера Ростова-на-Дону  /  А.Логвиненко

Ростов-на-Дону, 15 мая. Ночью в Донской столице произошел неприятный инцидент, который не оставил равнодушных. В парке им. Чуковского выкопали ели, посаженные одаренными детьми.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко пояснил в своем инстаграм-аккаунте, что было украдено 7 деревьев.

«В весенний День древонасаждений победители и призеры региональных и всероссийских олимпиад заложили аллею из 14 елей. Саженцы семьи приобретали за свой счет, и у каждого деревца есть именная табличка ребенка, который вложил в него душу», — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Он также заверил, что осенью районные городские службы на этом месте посадят новые деревья, чтобы сохранить память о школьных победах и сделать сквер краше. 

Добавим, что после пропажи деревьев администрация Октябрьского района подала заявление в полицию, пока злоумышленники не найдены.

Ранее ФАН сообщал, что в Донской столице задержали банду гастролеров из Карачаево-Черкессии. Компания промышляла разбоями и грабежами.

ростов-на-дону сквер логвиненко пропажа деревьев
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