Автоэксперт Виктор Похмелкин назвал причины рекордного роста продаж машин в России

Известный российский автоэксперт Виктор Похмелкин заявил ФАН, что покупку машины вряд ли можно назвать эффективным вложением денег, но людям приходится это делать.

Председатель Движения автомобилистов России в эксклюзивном интервью прокомментировал информацию о том, что в нашей стране в четыре раз увеличились продажи легковых машин.

«Тут как раз показатель не очень хороший, — сразу пояснил Похмелкин. — Это связано с тем, что, действительно, у людей как бы чуть ли не последние деньги, и их нужно куда-то девать. И если с жильем все в порядке, то надо вложить в машину. Конечно, это не есть вложение или даже спасение финансов. Мы с вами прекрасно понимаем, что машина дешевеет сразу же, как только выезжает из автосалона».

Однако, по словам собеседника ФАН, у российских граждан существует вот такое представление — если купил автомобиль, то деньги не пропали.

«Лично я уже сталкивался не раз с такой психологией, и она довольно-таки у нас распространена, — отметил кандидат юридических наук. — Плюс к этому — конечно, никто не верит, что в обозримом будущем машины подешевеют. И, если есть возможность, надо покупать их сейчас».

Похмелкин далее вспомнил, как приобретал свой нынешний автомобиль почти полтора года назад.

«Это было в январе 2020-го, — сказал он. — Так, знаете, очередь была, автосалоны чуть ли бегали за мной, и я выбирал из девяти или десяти вариантов! Тогда ситуация на рынке была совсем другой. Машин много — на любой выбор, а продажи резко упали».

Пандемия же новой коронавирусной инфекции, как это ни парадоксально звучит, спровоцировала спрос потребительского роста на автомобили, свидетельствует эксперт.

«И к этому производители и дилеры оказались не готовыми, — заявил собеседник ФАН. — Повторюсь, что снижения цен ждать не приходится. Еще и по той простой причине, что сейчас стараются оснащать машины все большими опциями — в борьбе за покупателя и в борьбе за безопасность».

Ранее стало известно, что в апреле было продано почти 152 тысячи легковых автомобилей, и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 300 процентов, что является рекордным показателем.

Правда, справедливости ради надо сказать, что весной 2020-го началась пандемия COVID-19, и россиянам в тот момент было явно не до дорогих покупок.