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15 мая 23:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:10
Политика
Радев выступил против сноса памятника Советской армии в столице Болгарии
23:09
Происшествия
Появилось видео пылающего двухэтажного склада в Подмосковье
23:00
Политика
Тайный бизнес украинского политика вскрыл реальные отношения между Москвой и Киевом
22:54
Происшествия
Горящий двухэтажный деревянный склад обрушился в Подмосковье
22:45
Экономика
Россельхозбанк подсчитал объем банковских вкладов россиян к концу 2021 года
22:42
Общество
Стало известно, как Гейтсы поделили свое богатство после развода
22:35
Спорт
Победа «Лестера» над «Челси» принесла команде первый в истории Кубок Англии
22:12
Происшествия
Пожарные тушат двухкомнатную квартиру на Беринговом проезде в Москве
22:12
Армия
Военное крыло ХАМАС объявило двухчасовой перерыв в обстрелах
22:03
Политика
Евросоюз призвал Россию отказаться от ведения списка недружественных стран
22:02
Весь мир
Жителей Турции возмутил проморолик для привлечения иностранных туристов
22:00
Общество
Автоэксперт Виктор Похмелкин назвал причины рекордного роста продаж машин в России
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Вертолет МЧС сбросил 300 тонн воды на горящий лес под Тюменью
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Политика
Американцы рассказали о главном отличии Путина от Байдена
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
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Автоэксперт Виктор Похмелкин назвал причины рекордного роста продаж машин в России

Общество
Автоэксперт Виктор Похмелкин назвал причины рекордного роста продаж машин в России
pixabay.com  /  @Toby_Parsons

Известный российский автоэксперт Виктор Похмелкин заявил ФАН, что покупку машины вряд ли можно назвать эффективным вложением денег, но людям приходится это делать.

Председатель Движения автомобилистов России в эксклюзивном интервью прокомментировал информацию о том, что в нашей стране в четыре раз увеличились продажи легковых машин.

«Тут как раз показатель не очень хороший, — сразу пояснил Похмелкин. — Это связано с тем, что, действительно, у людей как бы чуть ли не последние деньги, и их нужно куда-то девать. И если с жильем все в порядке, то надо вложить в машину. Конечно, это не есть вложение или даже спасение финансов. Мы с вами прекрасно понимаем, что машина дешевеет сразу же, как только выезжает из автосалона».

Однако, по словам собеседника ФАН, у российских граждан существует вот такое представление — если купил автомобиль, то деньги не пропали.

«Лично я уже сталкивался не раз с такой психологией, и она довольно-таки у нас распространена, — отметил кандидат юридических наук. — Плюс к этому — конечно, никто не верит, что в обозримом будущем машины подешевеют. И, если есть возможность, надо покупать их сейчас».

Похмелкин далее вспомнил, как приобретал свой нынешний автомобиль почти полтора года назад.

«Это было в январе 2020-го, — сказал он. — Так, знаете, очередь была, автосалоны чуть ли бегали за мной, и я выбирал из девяти или десяти вариантов! Тогда ситуация на рынке была совсем другой. Машин много — на любой выбор, а продажи резко упали».

Пандемия же новой коронавирусной инфекции, как это ни парадоксально звучит, спровоцировала спрос потребительского роста на автомобили, свидетельствует эксперт.

«И к этому производители и дилеры оказались не готовыми, — заявил собеседник ФАН. — Повторюсь, что снижения цен ждать не приходится. Еще и по той простой причине, что сейчас стараются оснащать машины все большими опциями — в борьбе за покупателя и в борьбе за безопасность».

Ранее стало известно, что в апреле было продано почти 152 тысячи легковых автомобилей, и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 300 процентов, что является рекордным показателем.

Правда, справедливости ради надо сказать, что весной 2020-го началась пандемия COVID-19, и россиянам в тот момент было явно не до дорогих покупок.

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