В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном

Баку, 15 мая. Двое военнослужащих погибли в результате перестрелки на границе с Ираном. Об этом сообщили в госпогранслужбе Азербайджана.

В госпогранслужбе Азербайджана 15 мая сообщили о гибели двух военнослужащих в ходе перестрелки на границе с Ираном.

Ранее сообщалось, что ситуация на армяно-азербайджанской границе в Сюникской и Гегаркуникской областях остается неразрешенной, а ВС Азербайджана продолжают находиться в Сюникской и Гегаркуникской областях. В свою очередь Армения выразила надежду на деэскалацию конфликта и вывод азербайджанских войск c территории страны.