В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука

Токио, 15 мая. В японском городе Акита молодой человек убил свою 81-летнюю бабушку, которая часто критиковала его.

Пожилая женщина критично высказывалась в адрес образа жизни ее внука. Во время одной из ссор молодой человек потерял самообладание и начал душить женщину.

Очнувшись, внук остановился и вызвал скорую, но, несмотря на оперативный приезд медиков, пенсионерка скончалась в больнице на следующий день.

Житель Саратовской области проведет в колонии 12 лет за жестокое убийство бабушки, сообщал ФАН. Суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, подозреваемому в жестоком убийстве пожилой женщины.