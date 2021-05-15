«Мы как будто живем на другой планете»: Алексей Журавлев выслушал жалобы псковитян

Псковитяне пожаловались Алексею Журавлеву на жизнь в отдаленных районах Псковской области.

В рамках визита на псковскую землю лидер партии «Родина» Алексей Журавлев посетил город Опочка. Многие жители узнали депутата на улице и собрались вместе, чтобы в доверительной беседе рассказать о своих проблемах.

Диалог начался с трудностей многодетных семей. Они жаловались на плохую информированность о мерах социальной защиты: узнают о них из социальных сетей, а не от ответственных госструктур. По словам жителей, даже та помощь, которую выделяет губернатор, до отдаленных районов губернии доходит не всегда.

Федеральное агентство новостей /

Обсуждались и типичные для Псковской области проблемы в здравоохранении: нехватка медицинской помощи, отсутствие в некоторых населенных пунктах фельдшерско-акушерских пунктов.

«Если в крупном городе пациент может в крайнем случае вызвать скорую помощь, обратиться в платную клинику, то в небольшом населенном пункте, где нет даже ФАПа, люди оказываются в безвыходной ситуации, — сказал Алексей Журавлев. — Считаю, что это недопустимо. Медицина должна быть одинаково доступной для всех граждан России».

Ко всему прочему, жители Опочки недовольны отсутствием благоустройства: нет тротуаров возле образовательного учреждения, уличного освещения в вечернее время. Алексей Журавлев попросил псковских родинцев взять все озвученные вопросы на контроль и заверил, что окажет коллегам из регионального отделения помощь в их решении.