Автомобили Ford получат новое программное обеспечение

Вашингтон, 15 мая. Американский производитель Ford намерен расширить возможности Amazon Alexa. Для современного информационно-развлекательного экрана предлагается приложение Sketch.

Бренд Ford будет предоставлять беспроводные обновления для собственных автомобилей с помощью службы Power-Up. Предстоящее нововведение компании ознаменует крупнейшее в отрасли улучшение современной информационно-развлекательной технологии Amazon Alexa, передает Car.ru.

Корпорация намерена внедрить специальную опцию голосового управления для 700 тысяч машин в США и Канаде. Автомобильная марка также будет работать над улучшением технологии. Обновление начнется текущей осенью для таких моделей, как Super Duty, Mach-E, Bronco, F-150 и Edge. Компания представит новую функцию Sketch, которая позволяет пользователям рисовать на дисплее информационно-развлекательной системы.

Кроме того, производитель рассматривает возможность внедрения в транспортные средства функции сканирования рекламных щитов и вывода соответствующей информации на салонный дисплей.