Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР

Донецк, 15 мая. Подразделения ВСУ открыли гранатометный огонь по населенному пункту Петровское у линии соприкосновения на юге ДНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что обстрел начался в 14:20 (по местному времени) с позиций ВСУ в подконтрольном Киеву селе Старогнатовка. Было выпущено 20 гранат из АГС и четыре гранаты из СПГ.

Отмечается, что село Петровское расположено на линии соприкосновения примерно в 40 км к югу от Донецка и является одной из зон разведения сил и средств конфликтующих сторон.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР. Они вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.