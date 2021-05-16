Вассерман объяснил, почему у «казанского стрелка» Галявиева появились поклонники

У любого, даже самого мерзкого человека, могут появиться поклонники и последователи, если его слова и действия находят отклик в их сердцах. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам региона жестко пресекать противоправную деятельность интернет-ресурсов, героизирующих Ильнара Галявиева, который устроил 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175. В тот день 19-летний молодой человек, вооруженный гладкоствольным ружьем Hatsan ESCORT и двумя гранатами, пришел в школу, где учился четырьмя годами ранее, и без всякой видимой причины убил или нанес тяжкие повреждения порядка 30 ученикам и работникам общеобразовательного учреждения.

«Насколько я вообще понимаю человеческую психологию, у любого, даже самого отвратительного гада, могут появиться сторонники, — заметил Вассерман. — Хотя бы потому, что очень многим так же хотелось бы учинить какую-нибудь пакость, но они боятся. Так что, когда кто-то делает ее вместо них, они чувствуют себя счастливыми».

По словам публициста, «одобрители» не так страшны — главное, чтобы у Галявиева впоследствии не появились подражатели. Вместе с тем, он отметил, что не в курсе того, что по российским законам может грозить интернет-ресурсам, героизирующим поступок казанского стрелка.

Global Look Press / vk.com / region_kazan116

«Я знаю, что у нас запрещено восхваление отдельных категорий преступлений, но не могу доподлинно быть уверенным в том, что конкретно это деяние относится к их числу», — заметил интеллектуал.

Однако, продолжил он, вне зависимости от позиции государства по данному вопросу люди, публично оправдывающие Галявиева, «все равно испортили себе карму».

«Теперь все будут взаимодействовать с ними гораздо осторожнее, исходя из того, что если человек затаил в себе гнусность, то она может проявиться в самых разных форматах, а потому общаться с ним попросту опасно», — убежден собеседник ФАН.

Вассерман заявил, что сильно сомневается в том, что деятельность интернет-ресурсов, о которых говорил Минниханов, координируется из-за границы.