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16 мая 09:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
09:24
Экономика
Росреестр зафиксировал рост числа ипотечных сделок на 18%
09:20
Происшествия
Жительница Петербурга пришла в парк поесть пиццу и была изнасилована
09:17
Армия
ВСУ выпустили десять мин по Горловке в ДНР
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Вассерман объяснил, почему у казанского стрелка Галявиева появились поклонники

Общество
Вассерман объяснил, почему у казанского стрелка Галявиева появились поклонники
Федеральное агентство новостей  / 

У любого, даже самого мерзкого человека, могут появиться поклонники и последователи, если его слова и действия находят отклик в их сердцах. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам региона жестко пресекать противоправную деятельность интернет-ресурсов, героизирующих Ильнара Галявиева, который устроил 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175. В тот день 19-летний молодой человек, вооруженный гладкоствольным ружьем Hatsan ESCORT и двумя гранатами, пришел в школу, где учился четырьмя годами ранее, и без всякой видимой причины убил или нанес тяжкие повреждения порядка 30 ученикам и работникам общеобразовательного учреждения.

«Насколько я вообще понимаю человеческую психологию, у любого, даже самого отвратительного гада, могут появиться сторонники, — заметил Вассерман. — Хотя бы потому, что очень многим так же хотелось бы учинить какую-нибудь пакость, но они боятся. Так что, когда кто-то делает ее вместо них, они чувствуют себя счастливыми».

По словам публициста, «одобрители» не так страшны — главное, чтобы у Галявиева впоследствии не появились подражатели. Вместе с тем, он отметил, что не в курсе того, что по российским законам может грозить интернет-ресурсам, героизирующим поступок казанского стрелка.

Вассерман объяснил, почему у «казанского стрелка» Галявиева появились поклонники
Global Look Press  / vk.com / region_kazan116

«Я знаю, что у нас запрещено восхваление отдельных категорий преступлений, но не могу доподлинно быть уверенным в том, что конкретно это деяние относится к их числу», — заметил интеллектуал.

Однако, продолжил он, вне зависимости от позиции государства по данному вопросу люди, публично оправдывающие Галявиева, «все равно испортили себе карму».

«Теперь все будут взаимодействовать с ними гораздо осторожнее, исходя из того, что если человек затаил в себе гнусность, то она может проявиться в самых разных форматах, а потому общаться с ним попросту опасно», — убежден собеседник ФАН.

Вассерман заявил, что сильно сомневается в том, что деятельность интернет-ресурсов, о которых говорил Минниханов, координируется из-за границы.

«Хватает и местных сволочей, — заметил интеллектуал. — Хотя на 100% такой вариант, конечно, исключать нельзя».

россия казань вассерман школа скулшутинг галявиев
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Все новости / Общество / Вассерман объяснил, почему у казанского стрелка Галявиева появились поклонники
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