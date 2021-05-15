Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»

Москва, 15 мая. Рэпер Тимати опубликовал в Instagram короткий ролик, в котором он плачет. Исполнитель шутливо намекнул, что посмотрел фильм экс-возлюбленной Анастасии Решетовой.

За сердце Тимати в шоу «Холостяк», которое выходит на ТНТ, борются несколько девушек. Артист выложил отрывок со съемок одного из эпизодов проекта. На видео глаза певца полны слез, которые старательно убирает гример. Он заявил в ролике, что это всего лишь пот, так как «настоящие джигиты не плачут». Подпись к посту особенно привлекла внимание пользователей. Подписчики Тимати увидели в ней намек на просмотр вышедшего накануне автобиографического фильма Анастасии Решетовой, матери его сына Ратмира.

«Когда посмотрел грустный фильм в интернете», — подписал видео рэпер.

««Монолог» Анастасии посмотрел?»; «Мать его ребенка поделилась сокровенным, своей болью, а он глумится»; «Когда посмотрел фильм бывшей жены», — поняли намек пользователи.

В документальном фильме о себе под названием «Мой монолог» Анастасия Решетова рассказала, как познакомилась с Тимати. По ее словам, их отношения развивались постепенно и оборвались из-за измен и обид.