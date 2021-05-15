Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать

Пекин, 15 мая. Супертонкую ткань с согревающим и охлаждающим эффектами разработали китайские инженеры. Разработку можно использовать для изготовления одежды.

Согревающего эффекта удалось добиться благодаря наночастицам цинка и меди, поглощающим солнечный свет. Охлаждающий эффект основан на способности слоя алюминия отражать свет и рассеивать тепло.

Ткань также способна вырабатывать электричество. Образец уже протестировали на имитации человеческой кожи, сообщили специалисты.

Ранее американские ученые придумали, как помочь хозяевам собак избавиться от неприятного запаха изо рта питомцев. Для этого экспертам удалось создать специальные бактерии.