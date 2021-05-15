Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить

Москва, 15 мая. «Роснефть» оценила, сколько топлива удалось сэкономить за счет программы энергосбережения. Только в 2020 году госкомпания сэкономила 396 тыс. тонн условного топлива (т. у. т.).

Программы энергоэффективности помогли компании «Роснефть» за три последних года предотвратить выброс в атмосферу порядка 4 млн тонн углекислого газа.

«Благодаря эффективной реализации программы энергосбережения в 2020 году компания добилась экономии энергии в объеме 396 тыс. т.у.т.» — заявили в концерне.

Вместе с тем, руководство предприятия намерено до 2035 года предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 млн тонн углекислого газа. Кроме того, «Роснефть» планирует к этому моменту снизить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%.

«Роснефть» осваивает газовое Харампурское месторождение с опережением плана. Оно может быть запущено в эксплуатацию уже в третьем квартале 2022 года.