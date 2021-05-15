Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России

Москва, 15 мая. Российская Федерация готова поддержать намерение Украины начать диалог, несмотря на напряженные отношения двух государств, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин выразил обеспокоенность на фоне заявления российского президента Владимира Путина, что Украину превращают в «антипод» РФ.

Депутат Государственной думы России подчеркнул, что бывший украинский министр иностранных дел выступил как «мощный аналитик».

«Сегодня украинская власть занимает откровенно враждебную позицию по отношению к России, а любое инакомыслие подавляет репрессиями и запугиваниями. Что же нам теперь партнерами их называть?» — отметил Бальбек.

По его словам, Москве и Киеву есть о чем поговорить, в этом диалоге стоило бы убрать проблемы, которые не решаются уже на протяжении семи лет.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что страна может предложить России обмен главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на своих граждан, осужденных в РФ.