В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации

Париж, 15 мая. Для разгона манифестации в поддержку Палестины полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы.

Манифестации в поддержку Палестины, запрещенные МВД Франции, проходят также в Марселе, Лионе и Страсбурге. Несколько десятков участников акции собрались в северных кварталах Парижа с палестинскими флагами и плакатами с лозунгами солидарности.

За обеспечением порядка в городе следит около четырех тысяч сотрудников полиции, готовые к немедленному пресечению демонстрации.Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен запретил проведение демонстрации в Париже в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке.