Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp

Москва, 15 мая. Работу мессенджера WhatsApp в России ограничивать не планируют, заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По словам парламентария, изменения политики конфиденциальности, которые установили создатели мессенджера, требуют анализа Роскомнадзора с точки зрения нарушения прав россиян.

«Нам необходимо проанализировать и оценить те изменения в пользовательском соглашении, которые сейчас в ультимативном порядке предлагаются пользователям», — цитирует Хинштейна ТАСС.

Депутат подчеркнул, что о блокировке и замедлении работы приложения в России речи пока также нет. Хинштейн добавил, что новая политика WhatsApp в вопросе персональных данных нарушает права пользователей из России.

Ранее стало известно, что российские чиновники перестают коммуницировать через WhatsApp из-за изменения условий пользования приложением.