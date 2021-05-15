Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе

Москва, 15 мая. Владимир Путин заявил, что Украина становится постоянной угрозой для нацбезопасности. Кандидат политических наук Сергей Марков прокомментировал слова президента.

Глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ отметил, что Украина превращается в «антипод России». Экс-минист украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин выразил опасения насчет заявления президента. Нельзя недооценивать слова Путина, констатировал дипломат.

Директор Института политических исследований и общественный деятель Сергей Марков в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что долг России заключается в ликвидации угрозы национальной безопасности, которую представляет собой Незалежная.

«Они должны быть купированы. Россия должна быть защищена от угроз. Если киевский режим превращается в угрозу национальной безопасности, то долг президента — ликвидировать это», — подчеркнул эксперт.

Путин фактически поставил соответствующую задачу, добавил политолог, отвечая на вопрос, почему бывший министр иностранных дел испугался слов президента РФ. Путин раньше жестко не высказывался об Украине, но сделал это сейчас. Марков дал объяснение этому.

«Зеленский полностью отказался от политики, которую обещал проводить гражданам, когда избирался. Была надежда, что он будет ее проводить. Сейчас очевидно, что ставка сделана на эскалацию напряженности. Это связано с эскалацией напряженности в апреле вокруг Донбасса», — подытожил аналитик.

Разгром «партии мира» в лице «Оппозиционной платформы — За жизнь» тоже мог повлиять на жесткость Путина в отношении Украины. Президент фиксирует это новое состояние, отметил аналитик. Речь идет о недавнем аресте главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и блокировке оппозиционных медиаресурсов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политика с помощью законных инструментов лишили возможности наносить «разрушительный вред» государственной безопасности. Глава Незалежной дал такой комментарий на фоне ареста Медведчука.