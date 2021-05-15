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новостей
18:43
Видео
Израиль разрушил высотку с офисами СМИ в Газе. События дня
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
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18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
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Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе

Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 15 мая. Владимир Путин заявил, что Украина становится постоянной угрозой для нацбезопасности. Кандидат политических наук Сергей Марков прокомментировал слова президента.

Глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ отметил, что Украина превращается в «антипод России». Экс-минист украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин выразил опасения насчет заявления президента. Нельзя недооценивать слова Путина, констатировал дипломат.

Директор Института политических исследований и общественный деятель Сергей Марков в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что долг России заключается в ликвидации угрозы национальной безопасности, которую представляет собой Незалежная.

«Они должны быть купированы. Россия должна быть защищена от угроз. Если киевский режим превращается в угрозу национальной безопасности, то долг президента — ликвидировать это», — подчеркнул эксперт.

Путин фактически поставил соответствующую задачу, добавил политолог, отвечая на вопрос, почему бывший министр иностранных дел испугался слов президента РФ. Путин раньше жестко не высказывался об Украине, но сделал это сейчас. Марков дал объяснение этому.

«Зеленский полностью отказался от политики, которую обещал проводить гражданам, когда избирался. Была надежда, что он будет ее проводить. Сейчас очевидно, что ставка сделана на эскалацию напряженности. Это связано с эскалацией напряженности в апреле вокруг Донбасса», — подытожил аналитик.

Разгром «партии мира» в лице «Оппозиционной платформы — За жизнь» тоже мог повлиять на жесткость Путина в отношении Украины. Президент фиксирует это новое состояние, отметил аналитик. Речь идет о недавнем аресте главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и блокировке оппозиционных медиаресурсов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политика с помощью законных инструментов лишили возможности наносить «разрушительный вред» государственной безопасности. Глава Незалежной дал такой комментарий на фоне ареста Медведчука.

украина путин марков
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