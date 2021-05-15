СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа

Тель-Авив, 15 мая. Никаких переговоров о прекращении огня в секторе Газа в настоящий момент не ведется. Об этом сообщает израильское госрадио.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля в ночь с 14 на 15 мая нанесла авиаудары по десяткам объектов палестинских радикалов в секторе Газа в ответ на обстрелы своих территорий. Кроме того, израильские военные нанесли ракетный удар по 11-этажному зданию «Аль-Джалаа» в Газе. В сооружении располагались офисы международных СМИ, включая телеканал «Аль-Джазира».

В данный момент израильские журналисты подчеркивают, что Иерусалим не ведет никаких переговоров о прекращении огня.

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщали, что со стороны сектора Газа было выпущено свыше 200 ракет, пишет «Царьград».