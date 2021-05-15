Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна

Москва, 15 мая. Страдающие от ожирения люди с привычкой позднего пробуждения от сна подвержены более высокому риску развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Группа ученых под руководством доктора Джованны Мускоджури из Университета Федерико II в Италии провели исследование с участием 172 добровольцев, средний возраст которых составлял 52 года. Специалисты собрали данные, касающиеся размеров тела и другой личной информации.

В свою очередь, качество сна оценивалось по общей шкале, известной как индекс Питтсбурга. В результате выяснилось, что вечерний хронотип может быть фактором риска кардиометаболических заболеваний.

Исследователи из Франции, Великобритании и Финляндии ранее установили опасность регулярного недосыпания в среднем возрасте. Оказалось, что это чревато развитием деменции.