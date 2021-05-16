Исторический облик Севастополя уничтожает современная тяга и любовь к пластику

Центр Севастополя является архитектурным памятником ― его почти с основания отстроили после Великой Отечественной войны. Тем не менее время и люди преобразовывают исторический ансамбль порой до неузнаваемости. Дома меняют свои очертания, стирается их индивидуальность, когда-то так умело и выверенно подчеркнутая архитекторами высшего класса.

ФАН выяснил, почему вместо деревянных филигранных окон сегодня люди предпочитают пластиковые, а красивые резные двери меняют цельнометаллическими.

Нужна ли севастопольцам красота? Этим вопросом задался севастопольский историк Степан Самошин и опубликовал на своей странице историю, которая сегодня как нельзя лучше подчеркивает отношение самих, часто коренных жителей города к его архитектурной уникальности.

«Поразительная история происходит в доме на Большой Морской, 39. Это впечатляющее здание «сталинского» центра построено по индивидуальному проекту, его архитектурная ценность очевидна ― и тем не менее оно не является объектом культурного наследия. Вот почему его капитальный ремонт начался в 2020 году безо всякого учета исторического облика», — начал свой рассказ он.

Историк рассказал, что чаще всего такие «мелочи», как цвет фасада, тип штукатурки, материал и исполнение дверей и окон в подъездах, мало волнуют жильцов. Но в этом доме живет девушка, которой оказалось не все равно на то, каким будет ее «гнездо». Несколько лет назад она за свой счет выложила пол и стены подъезда красивой плиткой.

«Зовут ее Полина. В ходе ремонта боролась за то, чтобы новые входные двери (в доме их несколько) были точной копией оригинальных. В итоге для восточной стороны дома были изготовлены деревянные двери с застекленными фрамугами. Дореволюционные ручки и шпингалеты для них Полина покупала и чистила сама», — объяснил историк.

Новые двери девушка купила лично в Санкт-Петербурге, везла их в Севастополь и контролировала установку. По мнению Самошина, они выглядели прекрасно и были даже лучше оригинальных, еще дореволюционных. Однако сами жильцы дома решили, что красота и архитектурная аутентичность далеко не главное, и потребовали двери заменить.

«Многие жильцы недовольны парадной дверью: она недостаточно защитит их от враждебного внешнего мира! Видимо, Большая Морская в 2021 году — это страшное, опасное место, где толпы наркоманов и проституток только и мечтают, как попасть в ваш подъезд и навредить. Поэтому нужно ставить только глухую железную дверь, только она своим уродством отпугнет все живое! Как выглядят подобные двери, можно видеть по всему Севастополю: фонд капремонта делает одинаковые проекты для всех домов подряд — неважно, «панелька» это или «сталинский ампир», — негодуя, подчеркнул Степан Самошин.

Сегодня железные двери пока не установлены, жильцы разошлись во мнениях и к общему решению еще не пришли. Именно это смещение ценностей в людских головах, когда вместо внешней красоты выбирается погоня за собственной выгодой, и является одной из основных причин изменения облика исторического центра Севастополя, считает эксперт.

Он привел в пример фото одного и того же здания на центральной улице города с разницей в 32 года. Вот стоит увитый плющом белоснежный дом, и в советское время никому не приходило в голову огородить балкон кирпичом или соорудить к нему пристройку. Но в наше время все иначе. Дом увешан кондиционерами, на его стенах патриотическое граффити, а вместо парадного входа пристройка, магазин со сладостями.

А вот еще один пример, уже не такой нарочитый, но он про то, как детали могут изменить весь образ. Здесь заменены исторические деревянные окна, которые делались под размеры советского архитектора, обычными стандартными пластиковыми.

«В Берлине в старых домах не разрешают ни пластиковых окон, ни современного дизайна фурнитуры. А какие чувства испытываешь, когда входишь в старые парадные Петербурга! Конечно, достойнее смотрятся родные окна», — прокомментировала фотографию переехавшая из Москвы в Севастополь Елена Дьячкова.

Сейчас в Севастополе сложнее провести строительные и ремонтные работы в историческом центре, чем в 90-е и украинские времена. Но часто ограничительные меры касаются коммерческих и общественных организаций, которые действительно без разрешения надзорного органа не могут вбить даже гвоздь в историческую стену. Однако инициативы тех, кому повезло иметь недвижимость в сердце города, повесить на видном месте кондиционер или краской закрасить древнюю штукатурку часто остаются незамеченными.

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