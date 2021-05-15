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15 мая 18:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:43
Видео
Израиль разрушил высотку с офисами СМИ в Газе. События дня
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
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Проект МС-21 «взлетит» несмотря на давление со стороны Запада

Политика
Проект МС-21 «взлетит» несмотря на давление со стороны Запада
TACC  /  Лысцева Марина

Иркутск, 15 мая. Проект суперлайнера МС-21 только выиграл от попыток давления со стороны конкурентов из США и Японии — Россия научилась не только строить самолеты, но и производить все компоненты.

Западные конкуренты России в авиастроении попытались воспользоваться существовавшей ранее уязвимостью проекта — необходимостью закупать материалы из-за границы. Одним из ключевых отличий и преимуществ МС-21 от конкурентов из Airbus и Boeing стала технология «черного» крыла, изготавливаемого из специального композитного материала.

Россия запатентовала новую технологи производства крыла для суперлайнера, однако материалы приходилось закупать за рубежом. Этим и воспользовались американские конкуренты, попытавшиеся с помощью санкций «задушить» проект. Не было бы счастья, да несчастье помогло: за два года под санкционным давлением отечественные производители научились производить надежные композитные материалы для крыльев МС-21 из отечественных материалов.

«Думаю, какое-то время американцы просто не верили, что у нас получится решить столь амбициозную задачу как создание МС-21. А когда поверили, то наложили санкции. Она увидели в нас растущего конкурента», — прокомментировал «Взгляду» ситуацию глава «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Первые МС-21 с российским композитным крылом взлетят уже в этом году, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Всего производитель самолетов Иркутский авиационный завод собирается выпускать 70 суперлайнеров в год. В пересчете на деньги, подчеркнули эксперты, запуск МС-21 в продажу обернется для западных конкурентов потерями более чем в 7 миллиардов долларов в год. Ранее корпорация Boeing объявляла о возобновлении работы лайнеров 737 Max — прямых конкурентов российского самолета.

санкции россия япония сша boeing мс-21 авиация самолеты airbus авиастроение
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