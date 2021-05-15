Проект МС-21 «взлетит» несмотря на давление со стороны Запада

Иркутск, 15 мая. Проект суперлайнера МС-21 только выиграл от попыток давления со стороны конкурентов из США и Японии — Россия научилась не только строить самолеты, но и производить все компоненты.

Западные конкуренты России в авиастроении попытались воспользоваться существовавшей ранее уязвимостью проекта — необходимостью закупать материалы из-за границы. Одним из ключевых отличий и преимуществ МС-21 от конкурентов из Airbus и Boeing стала технология «черного» крыла, изготавливаемого из специального композитного материала.

Россия запатентовала новую технологи производства крыла для суперлайнера, однако материалы приходилось закупать за рубежом. Этим и воспользовались американские конкуренты, попытавшиеся с помощью санкций «задушить» проект. Не было бы счастья, да несчастье помогло: за два года под санкционным давлением отечественные производители научились производить надежные композитные материалы для крыльев МС-21 из отечественных материалов.

«Думаю, какое-то время американцы просто не верили, что у нас получится решить столь амбициозную задачу как создание МС-21. А когда поверили, то наложили санкции. Она увидели в нас растущего конкурента», — прокомментировал «Взгляду» ситуацию глава «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Первые МС-21 с российским композитным крылом взлетят уже в этом году, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Всего производитель самолетов Иркутский авиационный завод собирается выпускать 70 суперлайнеров в год. В пересчете на деньги, подчеркнули эксперты, запуск МС-21 в продажу обернется для западных конкурентов потерями более чем в 7 миллиардов долларов в год. Ранее корпорация Boeing объявляла о возобновлении работы лайнеров 737 Max — прямых конкурентов российского самолета.