Индийский политик заявил о праве коронавируса на жизнь

Нью-Дели, 15 мая. Бывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван посмотрел на коронавирус с философской точки зрения. Он считает, что коронавирус «хочет жить».

Политик заверяет, что люди считают себя сильнее и умнее и пытаются уничтожить вирус. Это заставляет его постоянно мутировать.

«Если говорить философски, то вирус SARS-CoV-2 тоже живой организм, который хочет жить и имеет право жить, как и люди. Но мы считаем себя самыми умными и пытаемся уничтожить его», — передает его слова издание NBT.

Раван обратил внимание на необходимость предсказывания поведения инфекции. Это позволит более эффективно бороться с пандемией COVID-19.

Как сообщалось ранее, тяжелая эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в Индии может нанести ущерб мировой промышленности. Это связано с тем, что государству принадлежит множество морских торговых экипажей, включенных в цепочку поставок.