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15 мая 18:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:43
Видео
Израиль разрушил высотку с офисами СМИ в Газе. События дня
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
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Индийский политик заявил о праве коронавируса на жизнь

Общество
Индийский политик заявил о праве коронавируса на жизнь
pixabay.com

Нью-Дели, 15 мая. Бывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван посмотрел на коронавирус с философской точки зрения. Он считает, что коронавирус «хочет жить».

Политик заверяет, что люди считают себя сильнее и умнее и пытаются уничтожить вирус. Это заставляет его постоянно мутировать.

«Если говорить философски, то вирус SARS-CoV-2 тоже живой организм, который хочет жить и имеет право жить, как и люди. Но мы считаем себя самыми умными и пытаемся уничтожить его», — передает его слова издание NBT.

Раван обратил внимание на необходимость предсказывания поведения инфекции. Это позволит более эффективно бороться с пандемией COVID-19.

Как сообщалось ранее, тяжелая эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в Индии может нанести ущерб мировой промышленности. Это связано с тем, что государству принадлежит множество морских торговых экипажей, включенных в цепочку поставок.

индия мнение пандемия коронавирус
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