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15 мая 18:44
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новостей
18:43
Видео
Израиль разрушил высотку с офисами СМИ в Газе. События дня
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
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Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР

Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 15 мая. Прошедшая накануне в столице ЦАР премьера фильма «Турист», созданного совместными усилиями российских и центральноафриканских специалистов, вызвала масштабную реакцию в социальных сетях.

Картина, ставшая предметом обсуждения, повествует об офицере из РФ с позывным «Турист», который отправился обучать основам тактики военнослужащих национальной армии ЦАР «FACA». Однако в стране активизируются боевики из сколоченного экс-президентом Франсуа Бозизе конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», которые пытаются осуществить государственный переворот. Главному герою приходится проявить неподдельное мужество, чтобы с честью выйти из свалившихся на него испытаний.

Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

В съемках фильма принимали участие центральноафриканские артисты и рядовые граждане республики. По словам продюсера Генриха Кена, в картине задействованы 24 российских актера и около 700 местных. Таким образом, для ЦАР «Турист» стал настоящим событием. Особенно учитывая тот факт, что фильм впервые снят на местном языке санго.

Граждане республики, которым посчастливилось побывать на стадионе имени Бартелеми Боганда, активно делятся в социальных сетях впечатлениями от увиденного. Пользователи благодарят создателей картины и Россию, чей вклад в благополучие ЦАР отразился в фильме.

Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
twitter.com  / @VlrZakharov

«Спасибо».

Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
twitter.com  / @VlrZakharov

«Спасибо большое Российской Федерации».

Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
twitter.com  / @VlrZakharov

«Поздравляю с этим совместным достижением».

Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
twitter.com  / @VlrZakharov

«Да здравствует сотрудничество между русскими и центральноафриканцами».

Некоторые жители ЦАР отмечают, что Россия не просто один раз помогла ЦАР, но занимается этим последовательно и без скрытых мотивов.

Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
twitter.com  / @VlrZakharov

«Это настоящее сотрудничество. Мое почтение вам, особенно за то, что оно продолжается долго, честно, искренне и уважительно. Наш народ будет вечно вам благодарен».

Фильм «Турист» отразил страдания центральноафриканцев. И некоторые комментаторы отмечают, что россияне хорошо понимают беды народа ЦАР, поскольку также претерпевали тяжелые испытания.

Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
twitter.com  / @VlrZakharov

«Россия — великая страна в прямом и переносном смысле. С великой историей поражений и успехов. Но больше побед. Ее народ познал множество трудностей. А значит, он понимает страдания народов Африки».

Также некоторые центральноафриканцы пошли дальше и осмыслили геополитическое значение картины. По мнению местных жителей, «Турист» является отличным примером дипломатии и сигнализирует о том, что Франция теряет позиции в ЦАР.

Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
twitter.com  / @VlrZakharov

«Пример активной дипломатии. Да здравствует центральноафриканско-российское сотрудничество».

Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
twitter.com  / @VlrZakharov

«Развлечениям Франции в ЦАР приходит конец».

Впрочем, нашлись и те, кто выражает сожаление. Правда, в связи с тем, что пропустил показ нашумевшей картины.

Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
twitter.com  / @VlrZakharov

«Сожалею, что не могу присутствовать на этом мероприятии».

Однако для подобной досады у жителей ЦАР не так много оснований, поскольку бесплатные показы «Туриста» продолжатся до 20 мая. Единственное, что упустили те, кто не попал на премьеру — выступления приглашенных гостей, среди которых были продюсер Генрих Кен, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Также, учитывая позитивную реакцию местных жителей на картину, можно с уверенностью сказать, что премьера фильма «Турист» — не последний пример российско-центральноафриканского культурного сотрудничества.

Это подтверждает опыт участия отечественных артистов в праздновании дня Центральноафриканской Республики, когда выступления российских коллективов стали гвоздем программы.

африка цар
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