Киевлянка в прямом эфире раскритиковала Зеленского за «службу США»

Киев, 15 мая. Высказывание зрительницы в прямом эфире телеканала «НАШ» заставило ведущую прервать звонившую: киевлянка Наталья хлестко высказалась о президенте и украинской власти в целом.

Украинский телеканал «НАШ» вещает на видеохостинге YouTube. Принадлежит он депутату Верховной Рады Евгению Мураеву. Канал транслирует новости Украины и мира, приглашает в студию ведущих политиков, активистов и других медийных личностей. В дискуссиях могут участвовать простые граждане, дозвонившись в студию по телефону.

В прямом эфире 15 мая разгорелись дебаты по поводу отставки некоторых министров в правительстве Украины. Киевлянке Наталье удалось дозвониться в прямой эфир и высказать свое мнение по поводу смены людей на руководящих должностях в высших эшелонах власти Украины. Наталья говорила о наболевшем — она медик с большим стажем, ей 87 лет.

«Украинская медицина занимала лучшее место в мире, к нам приезжали отовсюду... Эта власть служит не Украине, все служат америке и нечего обвинять министра!» — заявила киевлянка.

Речь идет об отставке министра здравоохранения Украины Максима Степанова после визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена. Ранее украинские министры экономики Игорь Петрашко и инфраструктуры Владислав Криклий добровольно написали заявление об увольнении. Степанов же захотел узнать причины немилости.

«До тех пор, пока у власти не будут стоять люди, не те, которые обогащаются, а которые думают за Украину, у нас порядка не будет, — продолжила Наталья — Наш президент стоит на коленях перед Америкой!»

Ведущая прервала пожилую женщину, не дав договорить. Она деликатно сменила тему, эмоциональное высказывание киевлянки осталось без комментариев экспертов. Зато пользователи Сети бурно отреагировали на гневный выпад пенсионерки.

«А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь!!! Менять надо курс политики, а не министров!» «Бабушка, 87 лет умнее и мудрее всех наших политиков вместе взятых!!!» «Смотри прервала бабушку!» «Да что ж Вы так перебиваете звонящих? Не играйте тогда в такую игру (звонки в студию), если Вам так неприятно слушать правду», — поддержали киевлянку в комментариях.

Российский телеведущий, известный журналист Владимир Соловьев обвинил президента Украины Зеленского в политическом безволии и «феноменальной неумности». Поводом для такого заявления стал арест члена партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» олигарха Виктора Медведчука.