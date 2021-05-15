Киевлянка в прямом эфире раскритиковала Зеленского за «службу США»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 18:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:43
Видео
Израиль разрушил высотку с офисами СМИ в Газе. События дня
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
Все новости
15 мая 18:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:43
Видео
Израиль разрушил высотку с офисами СМИ в Газе. События дня
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
Все новости

Киевлянка в прямом эфире раскритиковала Зеленского за «службу США»

  /   Обновлено: 15 мая 2021 18:28
Политика
Киевлянка в прямом эфире раскритиковала Зеленского за «службу США»
Prt Scr youtube.com  /  НАШ

Киев, 15 мая. Высказывание зрительницы в прямом эфире телеканала «НАШ» заставило ведущую прервать звонившую: киевлянка Наталья хлестко высказалась о президенте и украинской власти в целом.

Украинский телеканал «НАШ» вещает на видеохостинге YouTube. Принадлежит он депутату Верховной Рады Евгению Мураеву. Канал транслирует новости Украины и мира, приглашает в студию ведущих политиков, активистов и других медийных личностей. В дискуссиях могут участвовать простые граждане, дозвонившись в студию по телефону.

В прямом эфире 15 мая разгорелись дебаты по поводу отставки некоторых министров в правительстве Украины. Киевлянке Наталье удалось дозвониться в прямой эфир и высказать свое мнение по поводу смены людей на руководящих должностях в высших эшелонах власти Украины. Наталья говорила о наболевшем — она медик с большим стажем, ей 87 лет.

«Украинская медицина занимала лучшее место в мире, к нам приезжали отовсюду... Эта власть служит не Украине, все служат америке и нечего обвинять министра!» — заявила киевлянка.

Речь идет об отставке министра здравоохранения Украины Максима Степанова после визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена. Ранее украинские министры экономики Игорь Петрашко и инфраструктуры Владислав Криклий добровольно написали заявление об увольнении. Степанов же захотел узнать причины немилости.

«До тех пор, пока у власти не будут стоять люди, не те, которые обогащаются, а которые думают за Украину, у нас порядка не будет, — продолжила Наталья — Наш президент стоит на коленях перед Америкой!»

Ведущая прервала пожилую женщину, не дав договорить. Она деликатно сменила тему, эмоциональное высказывание киевлянки осталось без комментариев экспертов. Зато пользователи Сети бурно отреагировали на гневный выпад пенсионерки.

«А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь!!! Менять надо курс политики, а не министров!»

«Бабушка, 87 лет умнее и мудрее всех наших политиков вместе взятых!!!»

«Смотри прервала бабушку!»

«Да что ж Вы так перебиваете звонящих? Не играйте тогда в такую игру (звонки в студию), если Вам так неприятно слушать правду», — поддержали киевлянку в комментариях.

Российский телеведущий, известный журналист Владимир Соловьев обвинил президента Украины Зеленского в политическом безволии и «феноменальной неумности». Поводом для такого заявления стал арест члена партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» олигарха Виктора Медведчука.

украина зеленский прямой эфир
Комментировать
Самое популярное
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 151186 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 138026 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 48042 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 37675 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 29514 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Политика / Киевлянка в прямом эфире раскритиковала Зеленского за «службу США»
Рейтинг@Mail.ru