Названы свойства спаржи, которые улучшают работу организма

Москва, 15 мая. Медики рассказали, какие полезные свойства несет для организма спаржа, и при профилактике каких заболеваний ее рекомендуется применять.

Спаржа содержит витамин А, который защищает иммунитет, зрение и кожу человека. Также она богата витамином С, который принимает участие в синтезе коллагена. Растение является источником витамина К: оно отвечает за формирование костей и нормальную свертываемость крови.

Также этот овощ снижает риск развития диабета второго типа. В нем содержится фолиевая кислота, которая является важной составляющей для образования клеток крови.

Спаржа может снять некоторые синдромы похмелья, а также при правильном приготовлении она поможет в случае проблем с ЖКТ. Продукт можно считать пребиотиком, так как он увеличивает количество полезных бактерий в пищеварительной системе.

Ранее сообщалось, что определена диета для вылечившихся от коронавируса людей. Эксперт включил спаржу в список полезных продуктов.