Эксперт Серова оценила ситуацию с подорожанием продуктов в России

Москва, 15 мая. Повышение мировой стоимости продуктов питания неизбежно отразится на российском рынке. Однако тарифные ограничения не решат проблему подорожания товаров, а только отложат ее.

Соответствующей позиции придерживается директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова. По ее мнению, постоянно сдерживать и регулировать цены нереально, передает «Российская газета».

«В какой-то момент все равно их придется отпустить, и тогда они рванут еще больше. У всех цены будут расти по 10%, а у нас — по 20% в месяц», — отметила Серова.

Цена определяется не затратами, а готовностью покупателя платить. Например, если пшеница или картофель выращиваются внутри страны, а себестоимость производства не изменилась на фоне роста нацвалюты США, продукты продолжат дорожать вслед за мировыми, поскольку в России открытый рынок. По мнению Серовой, бороться с высокими ценами бессмысленно. В этой ситуации необходимо увеличивать экспортный потенциал.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков ранее сообщил гражданам России, как может измениться стоимость продуктов питания в стране.