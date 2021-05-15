Изучены перспективы золота как инвестиционного актива

Москва, 15 мая. Цена золотого металла в долгосрочной перспективе продолжит расти. Такой прогноз озвучил аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Переход.

По его словам, вслед за повсеместным внедрением банкнот стоимость драгметалла стала важным инструментом защиты от инфляции. Добыча золота всегда ограничена, а в условиях золотого стандарта чем больше рост инфляции, тем дороже драгметалл, передает «Российская газета».

В настоящий момент прямой взаимосвязи между индексом потребительских цен и стоимостью золота не наблюдается, уверен Переход. При этом имеется его высокая коррекция с реальной доходностью по десятилетним гособлигациям США. При сокращении их доходности дорожает золото.

В такой ситуации приближается цикл роста ставок и, как результат, нисходящий тренд стоимости драгоценного металла, отметил экономист.

Инвестиции в драгметаллы, в том числе золото, позволят спустя десять лет заработать миллионы рублей. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.