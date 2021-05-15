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15 мая 18:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:43
Видео
Израиль разрушил высотку с офисами СМИ в Газе. События дня
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
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Изучены перспективы золота как инвестиционного актива

Экономика
Изучены перспективы золота как инвестиционного актива
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 мая. Цена золотого металла в долгосрочной перспективе продолжит расти. Такой прогноз озвучил аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Переход.

По его словам, вслед за повсеместным внедрением банкнот стоимость драгметалла стала важным инструментом защиты от инфляции. Добыча золота всегда ограничена, а в условиях золотого стандарта чем больше рост инфляции, тем дороже драгметалл, передает «Российская газета».

В настоящий момент прямой взаимосвязи между индексом потребительских цен и стоимостью золота не наблюдается, уверен Переход. При этом имеется его высокая коррекция с реальной доходностью по десятилетним гособлигациям США. При сокращении их доходности дорожает золото.

В такой ситуации приближается цикл роста ставок и, как результат, нисходящий тренд стоимости драгоценного металла, отметил экономист.

Инвестиции в драгметаллы, в том числе золото, позволят спустя десять лет заработать миллионы рублей. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

золото инвестиции драгметаллы
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