Нехватка чипов не помешала скачку спроса на ноутбуки

Бостон, 15 мая. Опубликовано исследование, согласно которому мировой рынок ноутбуков испытал стремительный взлет за последний год.

Поставки ноутбуков по всему миру выросли на 81% в течение года. К такому выводу пришли исследователи из компании Strategy Analytics, отметившие продолжающийся рост сектора в нынешнем году. Об этом пишет 3DNews.

Всего в отрасли зафиксированы продажи на 68,2 млн единиц техники в течение первых трех месяцев этого года. При этом за аналогичный период 2020 года в мире было отгружено только 37,8 млн ноутбуков.

Примечательно, что наблюдающийся дефицит микрочипов, процессоров и других необходимых комплектующих не повлиял на замедление процесса реализации портативных компьютеров. Распространение коронавируса положительно повлияло на индустрию, повысив спрос из-за перехода людей к дистанционному формату работы.

Компания Lenovo возглавила глобальный тренд, заняв 23,9% продаж. Следом за ней расположилась компания HP, на которую приходится 22,6% сектора. «Бронзу» получил американский Dell, доля которого составила 14,6%. Некоторое время назад актуальный мировой лидер по производству портативных компьютеров презентовал новинку в виде ноутбука-трансформера под названием ThinkPad X1 Titanium.